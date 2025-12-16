خبرگزاری کار ایران
بانک تجارت، پیشرو در حمایت از قانون جهش تولید مسکن با انعقاد قرارداد ۱۰۹ هزار واحد مسکونی

بانک تجارت در راستای قانون جهش تولید مسکن تاکنون با ۱۰۹.۰۶۶ واحد مسکونی به مبلغ جمعا ۴۷۱.۳۰۷ میلیارد ریال قرارداد منعقد کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، این بانک در راستای سیاست‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هدف کمک به خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه، از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تاکنون از مجموع ۱۷۴.۲۵۷ واحد معرفی شده ۱۲۲.۵۶۹ واحد واجد شرایط را پذیرش کرده و به‌عنوان بانک غیرتخصصی در زمینه مسکن، اقدام کرده است.

بانک تجارت همچنین ۲۸۴.۸۵۰ میلیارد ریال را به ۱۹۳.۲۲۲ واجد شرایط تسهیلات ودیعه مسکن از محل قانون جهش تولید مسکن پرداخت کرده است.

بانک تجارت در مجموع با پرداخت ۷۵۶.۱۵۷ میلیارد ریال تسهیلات در راستای قانون جهش تولید مسکن توانسته است گام موثری در راستای اجرای این قانون بردارد.

