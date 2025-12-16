با امضای تفاهمنامه همکاری سهجانبه اجرایی شد:
مشارکت بانک تجارت برای نوسازی ناوگان موتورسیکلت کشور
بانک تجارت با تخصیص بالغ بر 6 همت اعتبار، با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) در طرح نوسازی ناوگان موتورسیکلت کشور مشارکت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، تفاهمنامه و قرارداد همکاری مشترک و سهجانبه این بانک با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در راستای طرح نوسازی ناوگان موتورسیکلت کشور طی مراسمی به امضاء رسید.
مدیرعامل بانک تجارت در این مراسم با اشاره به اهمیت اجرای سیاستگذاریهای انجام شده در حوزه نوسازی ناوگان حملونقل کشور گفت: بانک تجارت مشارکت در این پروژه را اقدامی در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و مشارکت در طرحهای ملی میداند و به همین دلیل با راهکارهای مختلف درصدد جذابتر شدن این طرح برای خریداران موتورسیکلت بود.
هادی اخلاقی فیضآثار افزود: همه بخشهای مرتبط با این تفاهمنامه از جمله شرکتهای تامینکننده موتورسیکلت باید تلاش کنند تا مقدمات اجرای این در سطح ملی به خوبی فراهم شود. بانک تجارت بهعنوان یکی از طرفین این تفاهمنامه با یک جهتگیری مثبت تمام ظرفیتهای خود را برای پیشبرد طرح بهکار خواهد گرفت.
وی با اشاره به مزیتهای محصول اعتباری "کالانو" بانک تجارت که در این تفاهمنامه نیز مورد استفاده قرار میگیرد یادآور شد: محصول کالانو از ابتدای رونمایی تا آذرماه 1404 در مدت حدود دو سال بیش از 40 همت و از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 22 همت فروش داشته و در شرایط تورمی موجود بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.
یک گام در راستای اقتصاد چرخشی
معاون وزیر صمت و رئیس هیاتعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در این مراسم نوسازی ناوگان حملونقل در حوزههای مختلف را یکی از ماموریتهای محول شده به وزارت صمت و این سازمان عنوان کرد و گفت: این ماموریت با توجه به شرایط کشور بهخصوص در حوزه ناترازی موجود در محیطزیست و افزایش آلایندگیهای هوا از اهمیت زیادی برخوردار است و این تفاهمنامه سهجانبه میتواند نقطه عطفی در بهبود این شرایط باشد.
مهندس فرشاد مقیمی با مطرح کردن موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و تاثیر آن در راستای اقتصاد چرخشی تاکید کرد: با خودروهایی که اسقاط شده علاوه بر کاهش مصرف سوخت و آلایندههای هوا، تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار تن فولاد، بیش از ۱۵ هزار تن آلومینیوم و دو و نیم هزار تن مس به چرخه اقتصاد برگشته است.
وی افزود: مطابق بررسی انجام شده یک موتورسیکلت در سال حدود ۱۰ هزار کیلومتر پیمایش داشته و سالانه ۷۰۰ لیتر بنزین مصرف میکند. با جایگزینی موتورسیکلتهای نو، مصرف سوخت ۵۰ درصد کاهش پیدا میکند که هم در کاهش آلایندهها و هم در کاهش مصرف سوخت تاثیرگذار است.
نایبرئیس هیاتمدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته نیز اظهار امیدواری کرد که این تفاهمنامه نقطه شروع یک همکاری راهبردی بین بانک تجارت، ایدرو و صندوق "صحا" بوده و به سایر بخشها نیز تسری پیدا کند.
مهندس محسن نادریمنش خاطرنشان کرد: در صورت کسب نتایج مثبت از این طرح میتوانیم منابع جدیدی نیز به این موضوع اختصاص دهیم. مسلما در راستای رفع آلایندگیها طرحهایی که بتواند به سرعت اجرایی شده و تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد مشمول تخصیص منابع بیشتری خواهد شد.
در این مراسم همچنین امیرحسین داودیان، معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی و مصطفی قهرمانی رییس اداره بانکداری شخصی جزییات مفاد این تفاهمنامه و اعتبار قابل تخصیص به دارندگان موتورسیکلتهای فرسوده در قالب محصول کالانو برای خرید موتورسیکلت جدید را تشریح کردند.
بهموجب این تفاهمنامه، بانک تجارت برای جایگزینی موتورسیکلتهای فرسوده با موتورسیکلتهای برقی اعتبار 200 میلیون تومانی و برای موتورسیکلتهای بنزینی اعتبار 150 میلیون تومانی با مدت بازپرداخت 36 ماهه اختصاص خواهد داد.