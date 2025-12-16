خبرگزاری کار ایران
نجارزاده:

پشتیبان اقتصاد و تولید هستیم/ آمادگی بانک ملی برای حمایت بیشتر از امنیت غذایی کشور

پشتیبان اقتصاد و تولید هستیم/ آمادگی بانک ملی برای حمایت بیشتر از امنیت غذایی کشور
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه پشتیبانی از صنایع تولیدی، بخصوص در حوزه تامین غذا، از اولویت های اساسی این بانک است، گفت: تلاش بانک ملی به‌عنوان بانک مورد اعتماد مردم، حمایت از بنگاه های اقتصادی است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده که به همراه جمعی از مدیران ارشد این بانک با هدف توسعه همکاری‌های مشترک و حمایت از صنایع پیشرو، از خطوط تولید «گروه صنعتی – غذایی میهن» بازدید می کرد، با اشاره به اینکه صنایع غذایی نقشی کلیدی در ایجاد امنیت غذایی کشور برعهده دارند، ادامه داد: توسعه پایدار این صنعت برای حفظ امنیت غذایی کشور دارای اهمیت ویژه ای است.

وی خلق ارزش افزوده در صنایع مادر را محرکی برای رشد اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: بانک ملی ایران آماده است با ارائه خدمات مالی و اعتباری، مسیر توسعه فعالیت‌های مجموعه‌هایی مانند میهن را هموارتر کند. 

مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه با بازدید از کارخانه‌های (قدیم، پاندا، شهرنوشیدنی و شهر لبنیات) میهن از نزدیک با روند تولید محصولات متنوع این گروه، در حوزه تأمین و توزیع مواد غذایی آشنا شد.

