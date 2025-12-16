پشتیبان اقتصاد و تولید هستیم/ آمادگی بانک ملی برای حمایت بیشتر از امنیت غذایی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده که به همراه جمعی از مدیران ارشد این بانک با هدف توسعه همکاری‌های مشترک و حمایت از صنایع پیشرو، از خطوط تولید «گروه صنعتی – غذایی میهن» بازدید می کرد، با اشاره به اینکه صنایع غذایی نقشی کلیدی در ایجاد امنیت غذایی کشور برعهده دارند، ادامه داد: توسعه پایدار این صنعت برای حفظ امنیت غذایی کشور دارای اهمیت ویژه ای است.