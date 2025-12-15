خبرگزاری کار ایران
تکریم سالمندان در شعب بانک ملت با اجرای طرح منزلت

با هدف تکریم مشتریان سالمند در زمان دریافت خدمات بانکی حضوری، طرح منزلت در تمامی شعب بانک ملت در سراسر کشور در حال اجرا است.

به گزارش ایلنابه نقل از روابط عمومی بانک ملت، در راستای احترام به سالمندان و کاهش زمان حضور آنان در شعب برای دریافت خدمات بانکی، کلید مجزا در دستگاه نوبت دهی شعب و همچنین سامانه نوبت دهی غیرحضوری تعبیه شده است.

بر اساس این گزارش، در قالب طرح منزلت بانک ملت، مراجعه کنندگان حضوری دارای سن 65 سال یا بالاتر برای دریافت خدمات بانکی نسبت به سایر مشتریان در اولویت خواهند بود.

 

