با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

افتتاح بزرگ‌ترین پروژه متمرکز تبلیغات محیطی و محاطی در محل دائمی نمایشگاه های بین‌المللی تهران

بزرگ‌ترین پروژه متمرکز توسعه زیرساخت‌های تبلیغات محیطی و محاطی کشور ، صبح روز دوشنبه ۲۴ آذرماه هم‌زمان با برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات، برندینگ، خدمات بازاریابی و زنجیره صادرات، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد.

این مراسم با حضور نوروزپور معاون رسانه و تبلیغات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ،  بیک‌زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران،  زارعان، ایزدی و معتمد وزیری اعضا هیات مدیره  و همچنین رعایایی و احمدی مدیران شرکت معرفان رسانه  به‌عنوان سرمایه‌گذار و مجری پروژه و  رضایی، ابراهیم‌زاده ، اعتدالی و بلیله از اعضای هیات رئیسه  انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و انجمن غرفه سازان  و جمعی از مدیران و فعالان صنعت نمایشگاهی و تبلیغات کشور برگزار شد

این پروژه زیرساختی که با مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت معرفان رسانه اجرا شده به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه تبلیغاتی متمرکز کشور شناخته می‌شود. در قالب این طرح، بیش از ۵۰۰ مترمربع نمایشگر دیجیتال شهری، ۷۰۰ مترمربع سازه تبلیغاتی بزرگ‌ مقیاس و مجموعه‌ای از استرابوردهای تبلیغاتی در مسیرها و فضاهای پرتردد طراحی، نصب و راه‌اندازی شده است.

با بهره‌برداری از این زیرساخت، فضای تبلیغات بیلبوردی در دسترس تولیدکنندگان و مشارکت‌کنندگان نمایشگاه‌ها از حدود ۵۰۰ مترمربع به بیش از ۲ هزار مترمربع افزایش یافته است. که با احتساب ضریب تکرار نمایش محتوا در نمایشگرهای دیجیتال، اثربخشی تبلیغاتی معادل بیش از ۵ هزار مترمربع فضای تبلیغاتی ثابت صرفا از محل اجرای  این پروژه برای فعالان اقتصادی فراهم شده است.

هدف از اجرای این پروژه، توسعه زیرساخت‌های نوین تبلیغاتی با تمرکز بر تبلیغات دیجیتال، ارتقای کیفیت اطلاع‌رسانی نمایشگاهی و ایجاد بستر مناسب برای معرفی توانمندی شرکت‌ها و برندها عنوان شده و از آن به‌عنوان گامی مؤثر در رونق صنعت نمایشگاهی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کشور محسوب می شود.

