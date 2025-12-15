خبرگزاری کار ایران
فرزاد حسنی، عضو هیئت‌مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید ایران:

تقاطع غیر هم‌سطح ورودی شهر مجلسی از نقشه زیرگذر، رمپ و لوپ‌های خاص برخوردار است

تقاطع غیر هم‌سطح ورودی شهر مجلسی از نقشه زیرگذر، رمپ و لوپ‌های خاص خود برخوردار است که می‌تواند در هدایت و کاهش بار ترافیکی محور مبارکه به سمت بروجن و تقاطع فولاد مبارکه با شهر جدید مجلسی مؤثر باشد. این پروژه دو دستگاه پل به طول ۷۰ متر و ۴ دهانه دارد که هزینه احداث ابنیه این پل از قبیل فولاد، بتن و میلگرد و عملیات احداث حدود ۱۴۳ میلیارد تومان هزینه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، همچنین بخش روسازی و آسفالت لوپ و رمپ‌های این پل نیز حدود ۱۶۵ میلیارد تومان هزینه دربر دارد و عملیات خاکی که تکمیل‌کننده این زیرساخت حدود ۵۵ میلیارد تومان است که در مجموع براساس فهرست‌بهای مشاور در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۶۳ میلیارد تومان برآورد هزینه شده که برای انتخاب پیمانکار و مناقصه اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

برای احداث این پروژه مقرر است که ۵۰ درصد از هزینه‌ها را شرکت عمران مجلسی و ۵۰ درصد دیگر را نیز فولاد مبارکه متقبل شود و در نهایت اقدامات دیگر از قبیل تابلوها، علایم و خط‌کشی پروژه را راهداری انجام دهد. طبق برآوردهای اولیه مقرر است این پروژه پس از انتخاب پیمانکار و انجام مناقصه ظرف مدت ۱۸ تا ۲۰ ماه انجام شود.

 

