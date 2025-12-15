به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، همچنین بخش روسازی و آسفالت لوپ و رمپ‌های این پل نیز حدود ۱۶۵ میلیارد تومان هزینه دربر دارد و عملیات خاکی که تکمیل‌کننده این زیرساخت حدود ۵۵ میلیارد تومان است که در مجموع براساس فهرست‌بهای مشاور در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۶۳ میلیارد تومان برآورد هزینه شده که برای انتخاب پیمانکار و مناقصه اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

برای احداث این پروژه مقرر است که ۵۰ درصد از هزینه‌ها را شرکت عمران مجلسی و ۵۰ درصد دیگر را نیز فولاد مبارکه متقبل شود و در نهایت اقدامات دیگر از قبیل تابلوها، علایم و خط‌کشی پروژه را راهداری انجام دهد. طبق برآوردهای اولیه مقرر است این پروژه پس از انتخاب پیمانکار و انجام مناقصه ظرف مدت ۱۸ تا ۲۰ ماه انجام شود.

انتهای پیام/