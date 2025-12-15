با بهبود حجم منابع بانک
ظرفیتهای بانک رفاه کارگران در تأمین مالی واحدهای تولیدی افزایش یافت
صورتهای مالی میاندورهای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1404 بانک رفاه کارگران نشان میدهد، در پی گسترش اعتماد عمومی به عملکرد این بانک، حجم سپردههای اصلی (چهار سپرده) ارتقا و به تبع آن ظرفیتهای بانک به منظور تامین مالی واحدهای تولیدی افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، حجم این سپردهها (قرضالحسنه، ویژه، کوتاهمدت و بلند مدت) با رشد 40 درصدی در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته به حدود 5.600 هزار میلیارد ریال رسیده است.
بر اساس این گزارش، حجم سپردههای مذکور در مقایسه با 29 اسفند ماه 1403 نیز رشد 34 درصدی را نشان میدهد.
لازم به ذکر است، "کل منابع (ارزی و ریالی)" مجموعه سرمایه و بدهیهایی است که یک بانک از آنها برای انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی استفاده میکند و مبنای محاسبه نسبتهای نظارتی مانند کفایت سرمایه است. حجم این منابع ارتباط معناداری با اندازه و قدرت بانک در تأمین مالی مشتریان، کنترل ریسک نقدینگی و سودآوری دارد.