به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، حجم این سپرده‌ها (قرض‌الحسنه، ویژه، کوتاه‌مدت و بلند مدت) با رشد 40 درصدی در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته به حدود 5.600 هزار میلیارد ریال رسیده است.

بر اساس این گزارش، حجم سپرده‌های مذکور در مقایسه با 29 اسفند ماه 1403 نیز رشد 34 درصدی را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است، "کل منابع (ارزی و ریالی)" مجموعه سرمایه و بدهی‌هایی است که یک بانک از آنها برای انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی استفاده می‌کند و مبنای محاسبه نسبت‌های نظارتی مانند کفایت سرمایه است. حجم این منابع ارتباط معناداری با اندازه و قدرت بانک در تأمین مالی مشتریان، کنترل ریسک نقدینگی و سودآوری دارد.