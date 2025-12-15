تجلیل بانک پاسارگاد از افتخارآفرینان والیبال کشور در مراسم بیستمین سالروز تأسیس بانک
بانک پاسارگاد هم زمان با بیستمین سالروز تأسیس خود، در آیینی که در روز ۲۳ آذرماه۱۴۰۴ برگزار شد، از قهرمانان تیمهای ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران در ردههای مختلف بانوان و آقایان تقدیر کرد.
به گزارش روابطعمومی بانک پاسارگاد، در این مراسم با حضور مدیرعامل، اعضای هیأتمدیره و دیگر مدیران بانک، رئیس و جمعی از مسئولان فدراسیون والیبال و اعضای تیمهای ملی والیبال کشور برگزار شد از ملیپوشان والیبال ایران که در رقابتهای معتبر جهانی و آسیایی موفق به کسب افتخار شدهاند، تجلیل بهعمل آمد. این اقدام در راستای حمایت مستمر بانک پاسارگاد از ورزش حرفهای کشور و همزمان با ایفای نقش این بانک بهعنوان حامی اصلی تیم ملی والیبال ایران صورت گرفت.
بانک پاسارگاد با تمرکز بر تقویت سرمایههای انسانی، ترویج فرهنگ تلاش، همت و مسئولیتپذیری اجتماعی، حمایت از ورزش قهرمانی را بخشی از رویکرد کلان خود در حوزه مسئولیت اجتماعی میداند و تلاش دارد از طریق پشتیبانی هدفمند از تیمهای ملی، زمینهساز ارتقای نشاط اجتماعی و ایجاد انگیزه در میان نسل جوان کشور باشد.