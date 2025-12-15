تجلیل بانک پاسارگاد از افتخارآفرینان والیبال کشور در مراسم بیستمین سالروز تأسیس بانک

به گزارش روابط‌عمومی بانک پاسارگاد، در این مراسم با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و دیگر مدیران بانک، رئیس و جمعی از مسئولان فدراسیون والیبال و اعضای تیم‌های ملی والیبال کشور برگزار شد از ملی‌پوشان والیبال ایران که در رقابت‌های معتبر جهانی و آسیایی موفق به کسب افتخار شده‌اند، تجلیل به‌عمل آمد. این اقدام در راستای حمایت مستمر بانک پاسارگاد از ورزش حرفه‌ای کشور و هم‌زمان با ایفای نقش این بانک به‌عنوان حامی اصلی تیم ملی والیبال ایران صورت گرفت.

بانک پاسارگاد با تمرکز بر تقویت سرمایه‌های انسانی، ترویج فرهنگ تلاش، همت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، حمایت از ورزش قهرمانی را بخشی از رویکرد کلان خود در حوزه مسئولیت اجتماعی می‌داند و تلاش دارد از طریق پشتیبانی هدفمند از تیم‌های ملی، زمینه‌ساز ارتقای نشاط اجتماعی و ایجاد انگیزه در میان نسل جوان کشور باشد.

