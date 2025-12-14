انعقاد قرارداد بانک ملت با 170 هزار واحد معرفی شده در قانون جهش تولید مسکن

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در راستای سیاست های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هدف کمک به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه، از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تاکنون از مجموع 251.958 واحد معرفی شده 186.732 واحد واجد شرایط را پذیرش کرده و به عنوان بانک غیرتخصصی در زمینه مسکن، رتبه دوم را در بین بانک های کشور بر اساس آمار وزارت راه و شهر سازی از آن خود کند.