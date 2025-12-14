خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انعقاد قرارداد بانک ملت با 170 هزار واحد معرفی شده در قانون جهش تولید مسکن

انعقاد قرارداد بانک ملت با 170 هزار واحد معرفی شده در قانون جهش تولید مسکن
کد خبر : 1727395
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملت در راستای قانون جهش تولید مسکن تاکنون با 170.124 واحد مسکونی قرارداد منعقد کرده و جمع مبلغ قراردادهای منعقده این بانک به 632.081 میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک ملت، این بانک در راستای سیاست های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هدف کمک به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه، از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تاکنون از مجموع 251.958 واحد معرفی شده 186.732 واحد واجد شرایط را پذیرش کرده و به عنوان بانک غیرتخصصی در زمینه مسکن، رتبه دوم را در بین بانک های کشور بر اساس آمار وزارت راه و شهر سازی از آن خود کند.

همچنین، بانک ملت 215.860 میلیارد ریال را به 215.900  واجد شرایط تسهیلات ودیعه مسکن از محل قانون جهش تولید مسکن پرداخت کرده است.

این گزارش حاکی است، بانک ملت در مجموع با پرداخت 847.941 میلیارد ریال تسهیلات در راستای قانون جهش تولید مسکن توانسته است گام موثری در راستای اجرای این قانون بردارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری