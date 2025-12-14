انعقاد قرارداد بانک ملت با 170 هزار واحد معرفی شده در قانون جهش تولید مسکن
بانک ملت در راستای قانون جهش تولید مسکن تاکنون با 170.124 واحد مسکونی قرارداد منعقد کرده و جمع مبلغ قراردادهای منعقده این بانک به 632.081 میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در راستای سیاست های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هدف کمک به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه، از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تاکنون از مجموع 251.958 واحد معرفی شده 186.732 واحد واجد شرایط را پذیرش کرده و به عنوان بانک غیرتخصصی در زمینه مسکن، رتبه دوم را در بین بانک های کشور بر اساس آمار وزارت راه و شهر سازی از آن خود کند.
همچنین، بانک ملت 215.860 میلیارد ریال را به 215.900 واجد شرایط تسهیلات ودیعه مسکن از محل قانون جهش تولید مسکن پرداخت کرده است.
این گزارش حاکی است، بانک ملت در مجموع با پرداخت 847.941 میلیارد ریال تسهیلات در راستای قانون جهش تولید مسکن توانسته است گام موثری در راستای اجرای این قانون بردارد.