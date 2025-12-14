ساخت هشتاد و پنجمین مدرسه بانک ملت این بار در استان سیستان و بلوچستان
بانک ملت که تاکنون 84 مدرسه در اقصی نقاط کشور تحت عنوان مدارس "شهدای بانک ملت" احداث کرده است، هشتاد و پنجمین مدرسه را در روستای قادرآباد از توابع شهرستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان با همکاری سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور تکمیل و آماده بهره برداری کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در کنار سنت نیکوی مدرسه سازی در مناطق کمتر برخوردار کشور، در روزهای اخیر پروژه آبرسانی به روستای 5 هزار نفری"زیارت" از توابع شهرستان سیب و سوران در جنوب استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بانک ملت و همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به بهره برداری رسیده و این روستا که تا قبل از اجرای این پروژه به صورت سیار آبرسانی می شد، با 14 کیلومتر لوله گذاری به شبکه آب شرب پایدار متصل شده است.
این گزارش حاکی است، اهدای 20 هزار کیف و بسته نوشت افزار و همچنین تهیه البسه برای دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار کشور، از دیگر اقدامات بانک ملت در راستای عمل به مسوولیت های اجتماعی این بانک است.