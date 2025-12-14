ساخت هشتاد و پنجمین مدرسه بانک ملت این بار در استان سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در کنار سنت نیکوی مدرسه سازی در مناطق کمتر برخوردار کشور، در روزهای اخیر پروژه آبرسانی به روستای 5 هزار نفری"زیارت" از توابع شهرستان سیب و سوران در جنوب استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بانک ملت و همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به بهره برداری رسیده و این روستا که تا قبل از اجرای این پروژه به صورت سیار آبرسانی می شد، با 14 کیلومتر لوله گذاری به شبکه آب شرب پایدار متصل شده است.