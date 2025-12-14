بانک رفاه کارگران پیشرو در فروش املاک مازاد

خبرگزاری کار ایران
بانک رفاه کارگران در تداوم سیاست‌های انضباط مالی و تمرکز بر کسب‌وکار اصلی خود، اقدامات در راستای فروش املاک مازاد را در سال جاری شتاب بخشید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در سال 1404 نسبت به برگزاری دو دوره مزایده سراسری از طریق شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) اقدام کرد و مقدمات برگزاری سومین مزایده در دی ماه این سال در حال آماده‌سازی است. 

بر اساس این گزارش، بانک در این مزایده‌ها 206 رقبه از املاک مازاد و تملیکی خود به ارزش 67 هزار میلیارد را ارائه کرد که 12 رقبه از املاک به مبلغ 1.000 میلیارد ریال در ادوار گذشته به فروش رسیده است.

