خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد دارایی‌های بانک رفاه کارگران با تکیه بر اعتماد عمومی مشتریان

رشد دارایی‌های بانک رفاه کارگران با تکیه بر اعتماد عمومی مشتریان
کد خبر : 1727312
لینک کوتاه کپی شد.

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1404 بانک رفاه کارگران نشان می‌دهد، گسترش اعتماد عمومی به عملکرد این بانک منجر به افزایش سپرده‌پذیری از مشتریان و ارتقای دارایی‌های بانک شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر این اساس مجموع دارایی‌های بانک در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته با حدود 22 درصد رشد به بیش از 7.000 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. 

بر اساس این گزارش، تقویت اعتبار، ارتقای توان تسهیلات‌دهی، تنوع‌بخشی در سبد دارایی‌ها و... ازجمله نتایج افزایش دارایی‌های گروه مالی بانک رفاه کارگران است.

بانک رفاه کارگران در شاخص کفایت سرمایه نیز ازجمله بانک‌های استاندارد شبکه بانکی محسوب می‌شود. این شاخص در بانک در حال حاضر 8.5 و بالاتر از حد مجاز ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا است.

حفظ نسبت کفایت سرمایه در سطح استانداردهای نظارتی، بیانگر توانمندی بانک رفاه کارگران در مدیریت بهینه ریسک‌های مالی و پشتیبانی از رشد پایدار و نشان‌دهنده توازن مناسب میان رشد دارایی‌ها و سلامت مالی در چارچوب مقررات بانک مرکزی است. بانک با رعایت نسبت مطلوب کفایت سرمایه، موفق به حفظ تعادل میان توسعه فعالیت‌ها و کنترل ریسک‌های اعتباری شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری