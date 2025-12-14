رشد داراییهای بانک رفاه کارگران با تکیه بر اعتماد عمومی مشتریان
صورتهای مالی میاندورهای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1404 بانک رفاه کارگران نشان میدهد، گسترش اعتماد عمومی به عملکرد این بانک منجر به افزایش سپردهپذیری از مشتریان و ارتقای داراییهای بانک شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر این اساس مجموع داراییهای بانک در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته با حدود 22 درصد رشد به بیش از 7.000 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، تقویت اعتبار، ارتقای توان تسهیلاتدهی، تنوعبخشی در سبد داراییها و... ازجمله نتایج افزایش داراییهای گروه مالی بانک رفاه کارگران است.
بانک رفاه کارگران در شاخص کفایت سرمایه نیز ازجمله بانکهای استاندارد شبکه بانکی محسوب میشود. این شاخص در بانک در حال حاضر 8.5 و بالاتر از حد مجاز ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا است.
حفظ نسبت کفایت سرمایه در سطح استانداردهای نظارتی، بیانگر توانمندی بانک رفاه کارگران در مدیریت بهینه ریسکهای مالی و پشتیبانی از رشد پایدار و نشاندهنده توازن مناسب میان رشد داراییها و سلامت مالی در چارچوب مقررات بانک مرکزی است. بانک با رعایت نسبت مطلوب کفایت سرمایه، موفق به حفظ تعادل میان توسعه فعالیتها و کنترل ریسکهای اعتباری شده است.