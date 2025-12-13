خبرگزاری کار ایران
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

نباید به دنبال این باشیم که بخش خصوصی را زمین بزنیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه مواجه با بانک‌های خصوصی همچون بانک اقتصاد نوین گفت: متأسفانه در مجلس و دولت همه به‌دنبال این هستیم که بخش خصوصی را زمین بزنیم.

«محمد باقری» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به بیانیه ۱۷۲ مجلس و اعلام نام بانک اقتصاد نوین در فهرست بانک‌هایی که از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است‌، گفت: متأسفانه در کشور ما فقط در زبان و حرف درباره اهمیت بخش خصوصی صحبت می‌کنیم اما در عمل، بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: مجلس، دولت و دستگاه قضا باید به بخش خصوصی احترام بگذارند. بخش خصوصی به هر دلیلی در مقاطع مختلف بانک‌هایی را ایجاد کرده تا بتواند نقدینگی را مدیریت و به اقتصاد کنند اما متأسفانه در مجلس و دولت همه به‌دنبال این هستیم که بخش خصوصی را زمین بزنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به انحلال بانک آینده و ادغام در بانک ملی اضافه کرد: درباره بانک آینده اقدام خوبی انجام شد اما همین اقدام درباره بانک‌های ناتراز دولتی کا پشتوانه دولتی دارند، انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه اگر واقعا دنبال حل مساله ناترازی بانک‌ها هستند، باید بدون استثنا، برخورد شود. بانک‌های ناتراز دولتی زیاد هستند، اضافه کرد: اگر در مجلس بحث اقتصادی و ساماندهی بانک‌های ناتراز و مشکل‌دار مطرح می‌شود، باید مشخص شود که چگونه می‌خواهند این مشکل را حل کنند نه اینکه فقط با بخش خصوصی برخورد ‌شود.

باقری همچنین گفت: متاسفانه بیانیه‌ها و نامه‌هایی در مجلس قرائت می‌شود که در آن اسامی برخی افراد می‌آید که این کار باعث التهاب و تشویش اذهان عمومی می‌شود لذا به دوستان تذکر می‌دهیم که اگر قرار است مطلبی در مجلس مطرح شود، نباید مصداقی اسامی ذکر شود.

