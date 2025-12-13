بازدهی رؤیایی تبلیغات بانک اقتصادنوین؛ ۴۱ میلیارد هزینه، ۸۶۰۰ میلیارد درآمد
بانک اقتصادنوین با ثبت بازدهی کمسابقه در حوزه تبلیغات، نشان داد که تبلیغات هدفمند میتواند به یکی از کارآمدترین ابزارهای رشد و سودآوری در نظام بانکی کشور تبدیل شود.
بر اساس گزارش عملکرد این بانک، سرمایهگذاری ۴۱ میلیارد تومانی در تبلیغات منجر به درآمدی بالغ بر ۸۶۰۰ میلیارد تومانشده است؛ آماری که بازدهی بیش از ۲۰۰ برابر را به نمایش میگذارد. این رقم فراتر از استانداردهای جهانی ارزیابی میشود؛ جایی که طبق میانگین جهانی، هر یک دلار هزینه تبلیغاتی در بهترین حالت حدود ۱۸ دلار بازده ایجاد میکند.
تبلیغات، نه هزینه بلکه سرمایهگذاری
مدیران بانک اقتصادنوین ضمن تأکید بر رویکرد «تبلیغات بهعنوان سرمایهگذاری»، اعلام کردهاند که ترکیب تحلیل داده، شناخت رفتار مشتری و استراتژی هدفمند در طراحی کمپین تبلیغاتی اخیر، عامل کلیدی این موفقیت بوده است.
به گفته کارشناسان، رشد ۳۰ درصدی منابع تجهیزشده و افزایش قابل توجه درآمدهای کارمزدی و عملیاتی طی دوره اخیر، مؤید تأثیر مثبت تبلیغات هوشمند بر عملکرد واقعی بانک است.
فراتر از عدد و رقم
تحلیلگران حوزه بازاریابی و بانکداری معتقدند اقدام بانک اقتصادنوین میتواند نمونهای الهامبخش برای سایر بنگاههای ایرانی باشد؛ چرا که نشان میدهد با نگاه تحلیلی و هدفمند به تبلیغات، میتوان ضمن افزایش بازده اقتصادی، اعتماد مشتریان و جایگاه برند را نیز تقویت کرد.
در نهایت، تجربه بانک اقتصادنوین یک بار دیگر ثابت کرد که تبلیغات مؤثر، صرفاً هزینه نیست؛ بلکه سرمایهگذاری برای خلق ارزش پایدار است.