گامی بلند در نوسازی شبکه خدمات بیمهای؛
افتتاح ساختمان جدید شعبه فاطمی بیمه ایران بهعنوان مجهزترین شعبه بیمه ای کشور
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران گفت: امروز شاهد افتتاح شعبهای هستیم که حاصل نگاه تحولی، برنامهریزی دقیق و عزم جدی برای ارتقای کیفیت خدمترسانی به مردم است. شعبه فاطمی صرفاً یک ساختمان جدید نیست، بلکه نماد ورود صنعت بیمه به مرحلهای نوین از خدمتمحوری و هوشمندسازی است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری در مراسم افتتاح شعبه فاطمی با اشاره به سرعت اجرای این پروژه گفت: طراحی، ساخت، تجهیز و آمادهسازی این شعبه ظرف تنها هفت ماه انجام شد؛ در حالی که پروژههایی با این سطح از پیچیدگی، معمولاً در بازههای زمانی بسیار طولانیتری به بهرهبرداری میرسند. این اقدام، نشاندهنده اراده مدیریتی بیمه ایران برای عبور از فرسودگی زیرساختها و حرکت بهسوی استانداردهای روز دنیا است.
نگاه راهبردی به خدمترسانی و حمایت از خسارتدیدگان
وی با تأکید بر رویکرد مردممحور بیمه ایران افزود: در راهاندازی شعبه فاطمی، مهمترین اولویت ما، تسهیل دسترسی مردم به خدمات بیمهای و افزایش سرعت رسیدگی به پروندههای خسارت بوده است. این شعبه به واحدهای تخصصی، کارشناسان مستقر و تجهیزات فنی پیشرفته مجهز شده تا فرآیند بررسی و پرداخت خسارت با حداکثر دقت و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
مدیرعامل بیمه ایران خاطرنشان کرد: ما معتقدیم بیمه زمانی معنا پیدا میکند که در لحظه بحران، کنار مردم باشد. این شعبه بهگونهای طراحی شده که خسارتدیدگان بتوانند بدون سردرگمی، بدون اتلاف وقت و با آرامش خاطر، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
حرکت به سوی بیمه هوشمند و خدمات دیجیتال
جباری با اشاره به زیرساختهای فناورانه این شعبه تصریح کرد: در شعبه فاطمی از سامانههای هوشمند مدیریت صف، ثبت الکترونیکی پروندهها، پیگیری دیجیتال خسارت و خدمات غیرحضوری استفاده شده است. این اقدامات در راستای کاهش مراجعات غیرضروری، افزایش شفافیت و ارتقای تجربه مشتریان صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود: بیمه ایران بهدنبال آن است که فاصله میان مردم و خدمات بیمهای را به حداقل برساند و با بهرهگیری از فناوریهای نوین، خدماتی سریع، دقیق و در شأن مردم عزیز ایران ارائه دهد.
شعبه فاطمی؛ آغاز یک مسیر ملی
مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به برنامههای توسعهای این شرکت گفت: افتتاح شعبه فاطمی بخشی از یک برنامه گسترده ملی برای نوسازی، تجهیز و استانداردسازی شبکه شعب بیمه ایران در سراسر کشور است. هدف ما این است که سطح خدمات در تمام استانها به استانداردی یکسان، حرفهای و قابل اعتماد برسد.
جباری تأکید کرد: ما به دنبال ایجاد نسلی جدید از شعب بیمهای هستیم؛ شعبی که نهتنها ساختمانهای مدرن دارند، بلکه فرهنگ خدمت، پاسخگویی و مسئولیتپذیری را در بالاترین سطح اجرایی میکنند.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان گفت: شعبه فاطمی بیمه ایران، نماد همت جمعی، مدیریت جهادی و نگاه آیندهمحور در صنعت بیمه کشور است. امیدواریم این الگو در سراسر کشور توسعه یابد و مردم، بیمه ایران را بیش از پیش بهعنوان تکیهگاه امن خود در حوادث و بحرانها بشناسند.