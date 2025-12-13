یک عضو اتاق بازرگانی گیلان در گفتگو با ایلنا تاکید کرد:
ضرورت حضور فعالین اقتصادی همراه با هیاتهای سیاسی
یک عضو اتاق بازرگانی گیلان گفت: ما سالهاست که فعالیتهای اقتصادی را به صورت غیرتخصصی انجام می دهیم و علت آن هم این است که فعالان اقتصادی را در تصمیمات سیاسی دخالت نمیدهند.
فرنگیز رحمانی، عضو اتاق بازرگانی گیلان در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: حضور فعالین اقتصادی در کنار هیاتهای سیاسی که به کشورهای دیگر سفر میکنند، چند پیام روشن دارد، مهمترین مسئله این است که رابطه کشورها تنها سیاسی نیستند، بلکه اقتصادی هم هستند و چه بسا روابط سیاسی برای برقراری روابط اقتصادی است که باید فعالان اقتصادی برای این منظور قطعا کنار سیاسیون حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه در سالهای دور فعالین اقتصادی در هیئتهای اعزامی به کشورهای دیگر همراه سیاسیون حضور داشتند اما متاسفانه چند سالی است این مسأله کمرنگ شده است این در حالی است که این حضور میتواند سبب تلطیف فضا و حتی کاهش سایه سنگین سیاست بر اقتصاد شود.
این عضو اتاق بازرگانی گیلان در ادامه افزود: هدف اصلی فعالین اقتصادی توسعه کشور است، این در حالی است که دستیابی به توسعه تنها با افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر اتفاق میفتد.
رحمانی خاطرنشان کرد: مقصود بخشخصوصی هدفمند کردن مبادلات تجاری است و اگر یک فعال اقتصادی در کنار هیات سیاسی حضور داشته باشد، قطعا علاوه بر اشراف بر بازارهای اقتصادی داخلی قطعا به بازار کشورهای دیگر هم اشراف دارند و نیازها، ضعفها و قوتهای کشورهای دیگر را هم میشناسند، در عین حال این آگاهی را میتوانند افزایش دهند، پس این حضور الزامی است.
وی اذعان کرد: آنچه مسلم است حضور بخشخصوصی و فعالین اقتصادی در کنار فعالین سیاسی این فضا را تلطیف خواهد کرد و منجر به تقویت دیپلماسی و افزایش توان اقتصادی خواهد شد.
