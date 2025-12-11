چرا ثابتی و همفکرانش مدیریت بخش خصوصی درایران خودرو را بر نمی تابند حتی به قیمت دروغ بستن به یک فرمانده سپاه
در سالهای گذشته دهها شرکت در صنایع مختلف واگذار شدهاند؛ از فولاد و پتروشیمی تا مخابرات و بنگاههای بزرگ سرویسدهی، اما حجم حساسیت و هجمه سیاسی که امروز حول ایرانخودرو شکل گرفته، در کمتر نمونه دیگری دیده میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ایران خودرو: در حالی که بخشی از چهرههای سیاسی در روزهای اخیر از تریبون دانشگاه و نهادهای حاکمیتی علیه روند خصوصیسازی ایرانخودرو موضع گرفتهاند، بسیاری از شاخصهای عملیاتی این خودروساز تصویر دیگری از نتیجه واگذاری را نشان میدهد. تصویری که با جهش تولید، کاهش معوقات، بهبود کیفیت و ورود به فناوریهای نوین از جمله هیبرید در تضاد آشکار با روایتسازیهای اخیر است.
اظهارات علیرضا زاکانی در مراسم روز دانشجو و نیز سخنان امیرحسین ثابتی پس از بازدید فرمانده سپاه تهران از ایرانخودرو، بار دیگر این پرسش را پررنگ کرده است که چرا زیر تیغ انتقادها، بیش از همه نام ایرانخودرو شنیده میشود؟ شرکتی که برخلاف بسیاری از خصوصیسازیهای پرحاشیه، دستکم روی کاغذ در حال ثبت رکوردهای تولیدی و کیفی جدید است.
هنوز فراموش نکرده ایم که حمید رسایی گفت اگر مدیریت ایران خودرو را به بخش خصوصی بدهید پژوها مانند پیجرهای لبنان درخیابان های تهران منفجر می شوند ؟
دراین 8 ماه مدیریت بخش خصوصی درایران خودرو چه نتیجه ای داشت ؟
ایرانخودرو در شش ماه ۳۷۸ هزار دستگاه خودرو تولید کرده؛ یعنی بیش از ۵۰ هزار دستگاه بیشتر از سال گذشته
صفر شدن معوقات تحویل خودروهای فروخته شده حتی پیش فروش های مدیریت دولتی
کاهش ۴۱درصدی شکایات مردمی از ۶۴ هزار به ۳۸ هزار پرونده
طرح ارتقای سیستم گرمایشی خانواده 206، 207 و رانا با تعویض رایگان قطعه محافظ بخاری 2 میلیون 700 هزار خودرو
حذف 28 شرکت از ساختارو کاهش هیات مدیره 15 شرکت از پنج نفر به سه نفر
همه نشان میدهد که حداقل در سطح عملیات، واگذاری به بخش خصوصی موتور تغییر را روشن کرده است.
چرا فقط ایرانخودرو؟
پاشنه آشیل خودروسازان چیست؟
یکی از محورهای حمله به خصوصیسازی ایرانخودرو، کیفیت محصولات است. اینکه خودروی بیکیفیت تولید میشود و واگذاری نتوانسته این تصویر را عوض کند. اما در عمل، مدیریت جدید ایرانخودرو پس از واگذاری، سیاست نه به خودروی معیوب را بهعنوان شعار و برنامه عملیاتی پیش برده است. از اصلاح سبد محصولات و حذف یا بهروزرسانی برخی مدلهای پرریسک، تا تغییر در آلیاژ قطعات برای افزایش ایمنی، ارتقای فرآیند کنترل کیفیت و کاهش چشمگیر مراجعات گارانتی همگی سیاستهای مدیریت جدید پس از خصوصیسازی است.
ایران خودرو چرا دنبال خودروی هیبریدی است ؟
ایرانخودرو علاوه بر توسعه محصولات فعلی، مسیر عبور از موتورهای صرفاً بنزینی را هم آغاز کرده است. تولید خودروی هیبریدی در قالب تارا هیبرید در دستور کار قرار گرفته و مشارکت در واردات و مونتاژ خودروهای هیبریدی دیگر نیز بهعنوان مکمل این راهبرد تعریف شده است.
در ادامه همین مسیر، پروژه سفیر نیز قرار است در نسخههای پلاگین و هیبریدی در سایت ایرانخودرو خراسان به تولید برسد. اتفاقی که اگر عملی شود، میتواند برای نخستینبار سبد محصولات این خودروساز را به عرضه واقعی خودروهای کممصرف و کمآلاینده نزدیک کند.
روایت پیرمحمدی از خصوصیسازی
پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، در سخنانی به مناسبت روز زن، روایتی کاملاً متفاوت از نتیجه خصوصیسازی ارائه کرده است. روایتی که در آن واگذاری نه تهدید، که فرصتی برای ارتقای حکمرانی بنگاه توصیف میشود.
او از رشد ۱۶ درصدی تولید نسبت به سال گذشته و افزایش حدود ۵۶ هزار دستگاهی تیراژ سخن گفته و تأکید کرده است که تمرکز روی بهینهسازی و کیفیت تولید، مسیر شرکت را در دوران پس از واگذاری قدرتمندتر کرده است.
در همین چارچوب، اعلام کرد که تولید اولین خودرو بر پایه پلتفرم هیبریدی به زودی آغاز میشود و پروژه «سفیر» نیز در نسخههای پلاگین و هیبریدی در دستور کار تولید قرار دارد.
همچنین با اشاره به ارتباط مستقیم ایرانخودرو با ۶۰ صنعت مادر، از فولاد تا قطعهسازی، تأکید کرده است که استمرار این حرکت شتابان، نهفقط یک بنگاه، بلکه زنجیرهای از صنایع پایه را به حرکت درمیآورد و در نهایت به نفع اشتغال، ارزش افزوده و جلوگیری از خامفروشی تمام میشود.
ادعاها در برابر واقعیتهای میدانی
در این بین یک سری ادعاها وجود دارد:
1. خصوصیسازی ایرانخودرو، عامل نابسامانیها است.
2. واقعیتهای میدانی از رشد تولید، کاهش معوقات، اصلاح کیفیت و حرکت به سمت فناوریهای نوین حکایت دارد.
اگر نقدها بر مبنای کیفیت بود، باید دیده میشد که توقف خودروهای معیوب، اصلاح آلیاژها، کاهش شکایات و ارتقای استانداردها بهعنوان نشانههای بهبود مورد توجه قرار گیرد، نه نادیده گرفته شود. اگر بحث بهرهوری بود، جهش تولید و کاهش تعهدات معوق باید در مرکز بحث مینشست، نه در حاشیه.
پیرمحمدی در همین فضا وعده داده است که ایرانخودرو در صحنه عمل به نقدهای منصفانه پاسخ میدهد و خود را موتور محرکه توسعه صنعتی میداند. ادعایی که این پیام را مخابره میکند که مدیریت کنونی واگذاری به بخش خصوصی را نه پایان کار بلکه نقطه آغاز یک بازطراحی عمیق در مدل کسبوکار میبیند.
در این میان، پرسش مهم برای افکار عمومی و سیاستگذاران این است که آیا خصوصیسازی ایرانخودرو باید از دریچه عملکرد واقعی و شاخصهای عینی سنجیده شود، یا همچنان قرار است قربانی کشمکشهای سیاسی بماند.
اما در پایان :
1.جنگ نظامی 12 روز با اسرائیل و امریکا بود اما جنگ اقتصادی 48 سال – سربازان جنگ نظامی سپاهیان وارتشی ها بودند سربازان جنگ اقتصادی کارگران و کار افرینان
2.امیر حسین ثابتی وهم فکرانش نمی دانند که ایجاد اشتغال 70 هزار نفر در ایران خودرو بدون دریافت کمک دولت توسط بخش خصوصی درحالیکه دولت ناتوان در پرداخت است بزرگترین خدمت به مردم در شرایط سخت نه جنگ و نه صلح است
3.تحولات در ایران خودرو را این افراد نمی دانندیا نمی خواهند بدانند که چه اتفاقی مبتنی برامارهای وزارت صمت (که اتفاقا دراین خصوص بااصراربر قیمت گذاری دستوری خودش مانع ایجاد کرده )درایران خودرو در حال وقوع هست
4.این افراد اطلاع ندارند که در جامعه و وضعیت اقتصادی کنونی کشور چه می گذرد وضعیت ارز و واردات تورم درچه وضعیتی است و دراین میان تولید چه میزان ریسک دارد و سخت است و بر طبل مخالفت و اتهام و توهین و ... به جای دفاع و حمایت می کوبند
5.سوال اخر اینکه شما نماینده کدام مردم یا نماینده جناح و همفکرانتان که تریبون مجلس را برای شما فراهم کرد