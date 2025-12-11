مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به سابقه نزدیک به یکصد سال فعالیت این بانک در نظام اقتصادی کشور افزود: نوع خدمت کارکنان بانک به گونه ای است که وقت کمتری را در کنار خانواده می گذرانند و همین امر ما را موظف می‌کند رفاه و آموزش خانواده‌های کارکنان را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

نجارزاده تاکید کرد: اعتماد و سرمایه‌ای که مردم امروز به بانک ملی دارند، حاصل زحمات شبانه‌روزی تمام همکاران به ویژه بانوان در طی سال های متمادی است.

وی به ایام جنگ تحمیلی 12 روزه و خدمت رسانی کارکنان بانک ملی ایران به هموطنان در این روزهای دشوار اشاره کرد و افزود: شاهد بودیم که بانوان همکار چگونه در شرایط جنگی با حضور خود در شعب نگذاشتند کوچکترین خللی در ارایه خدمات بانوی به مشتریان به وجود بیاید .

مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه به برخی دغدغه‌های بانوان شاغل در این بانک اشاره کرد و با تاکید بر ایجاد فرصت های برابر اظهار داشت: برخی رویه‌های اشتباه در سال‌های گذشته نباید مانع تغییر شوند.

نجارزاده شایسته‌سالاری و توجه به حضور بانوان در پست های مدیریتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: خوشبختانه از ظرفیت بانوان توانمند در سطوح مدیریتی بهره‌مند هستیم و تلاش می شود نقش بانوان شایسته در بانک ملی ایران پر رنگ تر شود.