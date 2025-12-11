نجارزاده در آیین گرامیداشت روز زن مطرح کرد:
بانک ملی؛ پیشگام در انتصاب بانوان شایسته در پستهای مدیریتی/موظف به ایجاد فرصتهای برابر هستیم
مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر اهمیت شایستهسالاری و توجه به حضور بانوان در پست های مدیریتی گفت: در حوزه انتصابات نگاه برابر و مبتنی بر شایسته سالاری را دنبال می کنیم و خوشبختانه از ظرفیت بانوان توانمند در سطوح مدیریتی بهرهمند هستیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده با تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت مقام زن و همچنین هفته پژوهش با بیان اینکه «بانک ملی خانه همه ما است» اظهار داشت: کارکنان این بانک بهترین سالهای زندگی خود را اینجا سپری کرده و به مردم و مشتریان عزیز خدمت می کنند.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به سابقه نزدیک به یکصد سال فعالیت این بانک در نظام اقتصادی کشور افزود: نوع خدمت کارکنان بانک به گونه ای است که وقت کمتری را در کنار خانواده می گذرانند و همین امر ما را موظف میکند رفاه و آموزش خانوادههای کارکنان را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.
نجارزاده تاکید کرد: اعتماد و سرمایهای که مردم امروز به بانک ملی دارند، حاصل زحمات شبانهروزی تمام همکاران به ویژه بانوان در طی سال های متمادی است.
وی به ایام جنگ تحمیلی 12 روزه و خدمت رسانی کارکنان بانک ملی ایران به هموطنان در این روزهای دشوار اشاره کرد و افزود: شاهد بودیم که بانوان همکار چگونه در شرایط جنگی با حضور خود در شعب نگذاشتند کوچکترین خللی در ارایه خدمات بانوی به مشتریان به وجود بیاید .
مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه به برخی دغدغههای بانوان شاغل در این بانک اشاره کرد و با تاکید بر ایجاد فرصت های برابر اظهار داشت: برخی رویههای اشتباه در سالهای گذشته نباید مانع تغییر شوند.
نجارزاده شایستهسالاری و توجه به حضور بانوان در پست های مدیریتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: خوشبختانه از ظرفیت بانوان توانمند در سطوح مدیریتی بهرهمند هستیم و تلاش می شود نقش بانوان شایسته در بانک ملی ایران پر رنگ تر شود.
وی در ادامه این مراسم از پژوهشگران برگزیده بانک ملی ایران به مناسبت هفته پژوهش قدردانی کرد و گفت: تلاشهای پژوهشی همکاران بسیار ارزشمند است و باید این یافته های محققان به صورت عملی در اقدامات و خدمت رسانی بانک به کار گرفته شود.
در ادامه مراسم فاطمه بیگلری، مشاور مدیرعامل بانک ملی ایران در امور بانوان نیز در سخنانی ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن به بانوان همکار، یاد و خاطره بانوی شهید این بانک در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی داشت و بانوان را نماد تعادل، دقت و پایداری توصیف کرد.
گفتنی است، در این مراسم نجارزاده با اهدای لوح تقدیر به فرزندان کارکنان بانک ملی که در آزمون سراسری امسال حائز رتبه های برتر شدند و نیز پژوهشگران برتر این بانک، از آنان تقدیر کرد.