پیام تبریک رئیس شورای هماهنگی بانکها به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن
دکتر ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل بانک ملی ایران، در پیامی سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن را به همه بانوان شبکه بانکی بهویژه بانوان شاغل در بانک ملی ایران و همسران کارکنان تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، در متن پیام آمده است:
این روز، فرصتی برای قدردانی از جایگاه ارزشمند زنان و نقش اثرگذار آنان در شبکه بانکی کشور است؛ بانوانی که با تلاش و توانمندی خود در سال گذشته، سهم مهمی در موفقیت و بهبود عملکرد شبکه بانکی داشتهاند.
همین نقشآفرینی، در کنار رویکرد شایستهسالاری، زمینه حضور پررنگتر و انتصاب بانوان توانمند را در سمتهای مدیریتی فراهم کرده و مسیر پیشرفت آنان را بیش از گذشته هموار ساخته است.
بانوان امروز در کنار نقش مهم خود در خانواده، از نیروهای اثرگذار در توسعه نظام بانکی به شمار میروند و با تلاش و پشتکار، مسیر پیشرفت کشور را هموار میکنند.
ضمن تبریک این روز مبارک، از زحمات ارزشمند بانوان در شبکه بانکی، بهویژه بانوان پرتلاش بانک ملی ایران، صمیمانه قدردانی میکنم و برای همه آنان سلامتی، موفقیت و آرامش در کنار خانوادههایشان آرزو دارم.
دکتر ابوالفضل نجارزاده
رئیس شورای هماهنگی بانکها و مدیرعامل بانک ملی ایران