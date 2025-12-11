این روز، فرصتی برای قدردانی از جایگاه ارزشمند زنان و نقش اثرگذار آنان در شبکه بانکی کشور است؛ بانوانی که با تلاش و توانمندی خود در سال گذشته، سهم مهمی در موفقیت و بهبود عملکرد شبکه بانکی داشته‌اند.

همین نقش‌آفرینی، در کنار رویکرد شایسته‌سالاری، زمینه حضور پررنگ‌تر و انتصاب بانوان توانمند را در سمت‌های مدیریتی فراهم کرده و مسیر پیشرفت آنان را بیش از گذشته هموار ساخته است.

بانوان امروز در کنار نقش مهم خود در خانواده، از نیروهای اثرگذار در توسعه نظام بانکی به شمار می‌روند و با تلاش و پشتکار، مسیر پیشرفت کشور را هموار می‌کنند.

ضمن تبریک این روز مبارک، از زحمات ارزشمند بانوان در شبکه بانکی، به‌ویژه بانوان پرتلاش بانک ملی ایران، صمیمانه قدردانی می‌کنم و برای همه آنان سلامتی، موفقیت و آرامش در کنار خانواده‌هایشان آرزو دارم.

دکتر ابوالفضل نجارزاده

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیرعامل بانک ملی ایران