خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن

پیام تبریک رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن
کد خبر : 1726115
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیرعامل بانک ملی ایران، در پیامی سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن را به همه بانوان شبکه بانکی به‌ویژه بانوان شاغل در بانک ملی ایران و همسران کارکنان تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، در متن پیام آمده است:

این روز، فرصتی برای قدردانی از جایگاه ارزشمند زنان و نقش اثرگذار آنان در شبکه بانکی کشور است؛ بانوانی که با تلاش و توانمندی خود در سال گذشته، سهم مهمی در موفقیت و بهبود عملکرد شبکه بانکی داشته‌اند.

همین نقش‌آفرینی، در کنار رویکرد شایسته‌سالاری، زمینه حضور پررنگ‌تر و انتصاب بانوان توانمند را در سمت‌های مدیریتی فراهم کرده و مسیر پیشرفت آنان را بیش از گذشته هموار ساخته است.

بانوان امروز در کنار نقش مهم خود در خانواده، از نیروهای اثرگذار در توسعه نظام  بانکی  به شمار می‌روند و با تلاش و پشتکار، مسیر پیشرفت کشور را هموار می‌کنند.

ضمن تبریک این روز مبارک، از زحمات ارزشمند بانوان در شبکه بانکی، به‌ویژه بانوان پرتلاش بانک ملی ایران، صمیمانه قدردانی می‌کنم و برای همه آنان سلامتی، موفقیت و آرامش در کنار خانواده‌هایشان آرزو دارم.

دکتر ابوالفضل نجارزاده

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و مدیرعامل بانک ملی ایران

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری