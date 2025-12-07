موفقیت طرح ایرانسل برای بورسیه تحصیلی دانشجویان برتر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴، طرح «اعطای بورسیه تحصیلی» را با هدف توسعه عدالت آموزشی، حمایت از استعدادهای برتر و سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی کشور اجرا کرد. در این طرح، ۲۵ دانشجو از دانشگاه‌های برتر ایران در رشته‌های مهندسی برق، کامپیوتر، فناوری‌اطلاعات و مخابرات انتخاب شده و طی یک سال تحصیلی از حمایت مالی و آموزشی ایرانسل بهره‌مند شدند.

دانشجویان منتخب این دوره، از میان ۱۲ استان اردبیل، خراسان‌رضوی، تهران، آذربایجان‌شرقی، البرز، خراسان‌شمالی، اصفهان، همدان، بوشهر، کرمان، مرکزی و خوزستان انتخاب شدند. همچنین ترکیب دانشگاهی پذیرفته‌شدگان نیز نشان‌دهنده کیفیت بالای علمی آن‌هاست؛ به‌گونه‌ای که دانشجویان از دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت، صنعتی خواجه‌نصیر، نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان و شهید رجایی در این طرح حضور داشتند.

مطابق تقسیم‌بندی رشته‌ای نیز، هشت دانشجو در رشته مهندسی برق، ۱۶ نفر در رشته‌های مهندسی کامپیوتر و فناوری‌اطلاعات و یک نفر در رشته مهندسی مخابرات پذیرفته شدند که این ترکیب با نیازهای آینده صنعت فاوا نیز هماهنگ است.

فرایند پذیرش در این طرح، از ۱۵ شهریور ۱۴۰۳، با انتشار فراخوان در دانشگاه‌ها آغاز شد و پس از بررسی مدارک، ارزیابی کمی و کیفی و مصاحبه تخصصی، فهرست نهایی دانشجویان انتخاب شد. همچنین ضمن بررسی عملکرد تحصیلی در فرایند ارزیابی، در شرایط برابر، اولویت با دانشجویان دختر، دانشجویان از مناطق دو و سه کنکور سراسری و افراد دارای معلولیت بود. دانشجویان واجد شرایط باید رتبه زیر ۲۰۰۰ کنکور منطقه‌ای، معدل بالای ۱۶ و انگیزه‌نامه ارائه می‌کردند. اجرای این پروژه، با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد متخصص در حوزه بورسیه‌های دانشجویی به‌ویژه مؤسسه خیریه دارالاکرام انجام شد.

نتایج حاصل از اجرای این طرح نشان می‌دهد که بورسیه ایرانسل نقش مهمی در تمرکز بیشتر دانشجویان بر پژوهش و تحصیل، افزایش میانگین عملکرد تحصیلی، ارتقای انگیزه و تقویت اعتمادبه‌نفس آن‌ها به‌ویژه در بین دانشجویان مناطق محروم داشته است. یافته‌های نظرسنجی پایان سال نیز تأیید می‌کند که اکثریت دانشجویان، روش اجرای طرح را هم‌سو با هدف اصلی آن یعنی حمایت از استعدادهای برتر در مسیر فعالیت‌های علمی و پژوهشی صنعت تلکام و دیجیتال ارزیابی کرده‌اند.

نرخ تداوم تحصیل در میان دانشجویان بورسیه، ۱۰۰ درصد بوده و اکثر آن‌ها شاهد افزایش معدل بوده‌اند. علاوه‌بر این، برخی از دانشجویان در طول دوره، موفق به نگارش مقاله علمی‌پژوهشی و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با حوزه فاوا شده‌اند.

همچنین در ادامه اجرای این طرح، تعدادی از دانشجویان تحت بورسیه ایرانسل که واجد شرایط حضور در دوره‌های کارآموزی بودند، موفق به دریافت پذیرش در دوره‌های تخصصی کارآموزی ایرانسل شدند.

طرح بورسیه تحصیلی ایرانسل در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴، به‌عنوان یک نمونه موفق سرمایه‌گذاری اجتماعی، نقش مؤثری در توسعه انسانی، کاهش شکاف آموزشی و حمایت از نخبگان کشور ایفا کرده و گامی مهم در مسیر سرمایه‌گذاری اجتماعی این اپراتور به شمار می‌رود.

ایرانسل طی سال‌های اخیر، با حمایت هدفمند از جامعه دانشگاهی و جوانان، رویدادهای علمی، آموزشی و نوآورانه، نقش پررنگی در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه ایفا کرده است که از جمله آن می‌توان به برگزاری رویدادها و همایش‌های علمی با هدف ترویج فناوری‌های نوین و ایجاد فرصت‌های شغلی، هکاتون بینایی کامپیوتر دانشگاه علم‌وصنعت برای آموزش و رقابت دانشجویان، حمایت از سی‌ودومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق در دانشگاه امیرکبیر جهت تبادل یافته‌های تخصصی، برنامه حمایت از پایان‌نامه‌ها برای جذب نخبگان و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، چهارمین دوره کارآموزی ایرانسل با هدف پرورش استعدادهای جوان، همایش آموزشی CS50 دانشگاه هاروارد برای ارتقای سواد دیجیتال، بوت‌کمپ آینده‌سازان دیجیتال با تمرکز بر مهارت‌آموزی ICT، هکاتون هوش مصنوعی با امتیاز نخبگی و همچنین هکاتون هوش مصنوعی ایرانسل‌لبز و علم‌وصنعت برای تربیت نیروهای تخصصی حوزه هوش مصنوعی، جشنواره رساله برتر مهندسی برق برای حمایت از پژوهش‌های دکتری، همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در حوزه حکمرانی دیجیتال و نیز بوت‌کمپ شبکه‌های مخابراتی نسل دو تا پنج برای آماده‌سازی نیروهای بومی در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد.

ایرانسل، هم‌سو با رویکردهای نوین مدیریت کسب‌وکار در جهان، از چارچوب سنتی «مسئولیت اجتماعی شرکتی» فراتر رفته و تمرکز خود را بر «پایداری کسب‌وکار» معطوف کرده است. بر این اساس، اولویت اصلی ایرانسل انجام مسئولانه مأموریت سازمان و پاسخ‌گویی شفاف و متعهدانه به تمامی ذی‌نفعان است. علاوه‌بر این، ایرانسل در راستای مشارکت در توسعه و آبادانی کشور و کاهش محرومیت، با طراحی و اجرای پروژه‌های «سرمایه‌گذاری اجتماعی شرکتی»، نقش فعالی در تقویت مسیر توسعه پایدار کشور ایفا می‌کند.

