مدیرعامل هلدینگ آینده پویا با اعلام اینکه شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو با ارزش پایه 15.5 همت به‌زودی در بورس تهران عرضه خواهد شد، گفت: این واگذاری در راستای اجرای سیاست خروج بانک‌ ملی ایران از بنگاه‌داری انجام می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، علی زارعی اظهار داشت: هلدینگ آینده پویا که وابسته به بانک ملی است، در راستای اجرای سیاست‌های کلان نظام مبنی بر خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری، اقدام به عرضه هلدینگ دارویی شفا با ارزش پایه 15.5 همت در بورس تهران کرده است.  

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های دولت چهاردهم و دستورالعمل‌های وزارت اقتصاد و بانک ملی ایران افزود: با پیگیری‌های مستمر در بانک ملی و شرکت آینده پویا، روند واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو که یکی از هلدینگ‌های مهم دارویی کشور محسوب می‌شود، در بورس تهران نهایی شده و عرضه سهام آن به زودی انجام خواهد شد.  

مدیرعامل هلدینگ آینده پویا خاطرنشان کرد: پس از تصویب قانون خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، این هلدینگ مسئولیت مدیریت و اجرای مصوبه مذکور را در شرکت‌های تابعه برعهده گرفت. از ابتدای تأسیس تا سال ۱۴۰۲، سهام شرکت‌های فروشگاه رفاه، سرمایه‌گذاری ری و تولیدی قند و تصفیه شکر اهواز واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر روند واگذاری‌های شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران با سرعت بیشتری دنبال شد؛ ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۳، با واگذاری سهام شرکت‌های داروسازی راموفارمین، کارخانجات تولیدی و صنعتی اتمسفر، شرکت سیمرغ، سایت صنعتی کفش فدک (وابسته به گروه صنعتی بلا) و عرضه اولیه سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مجموعاً به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال، رکورد جدیدی در خروج از بنگاه‌داری ثبت شد.  

نایب رئیس هیأت مدیره هلدینگ آینده پویا تصریح کرد: واگذاری سایر شرکت‌های تابعه این هلدینگ به بخش خصوصی دارای اهلیت، با جدیت ادامه خواهد یافت.

