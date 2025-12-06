وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های دولت چهاردهم و دستورالعمل‌های وزارت اقتصاد و بانک ملی ایران افزود: با پیگیری‌های مستمر در بانک ملی و شرکت آینده پویا، روند واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو که یکی از هلدینگ‌های مهم دارویی کشور محسوب می‌شود، در بورس تهران نهایی شده و عرضه سهام آن به زودی انجام خواهد شد.

مدیرعامل هلدینگ آینده پویا خاطرنشان کرد: پس از تصویب قانون خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، این هلدینگ مسئولیت مدیریت و اجرای مصوبه مذکور را در شرکت‌های تابعه برعهده گرفت. از ابتدای تأسیس تا سال ۱۴۰۲، سهام شرکت‌های فروشگاه رفاه، سرمایه‌گذاری ری و تولیدی قند و تصفیه شکر اهواز واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر روند واگذاری‌های شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران با سرعت بیشتری دنبال شد؛ ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۳، با واگذاری سهام شرکت‌های داروسازی راموفارمین، کارخانجات تولیدی و صنعتی اتمسفر، شرکت سیمرغ، سایت صنعتی کفش فدک (وابسته به گروه صنعتی بلا) و عرضه اولیه سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مجموعاً به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال، رکورد جدیدی در خروج از بنگاه‌داری ثبت شد.

نایب رئیس هیأت مدیره هلدینگ آینده پویا تصریح کرد: واگذاری سایر شرکت‌های تابعه این هلدینگ به بخش خصوصی دارای اهلیت، با جدیت ادامه خواهد یافت.