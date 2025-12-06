کچاد؛ از ثبات تولید تا پیشتازی فروش
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، به عنوان یکی از مهمترین حلقههای زنجیره سنگ آهن و فولاد کشور، در آبانماه ۱۴۰۴ عملکردی بالاتر از انتظار به نمایش گذاشته است. این شرکت که با نماد «کچاد» در بازار سرمایه شناخته میشود، همواره نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع فولادی داشته و گزارش جدید آن نشان میدهد روند رشد در بخشهای مختلف درآمدی همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی چادرملو، بر اساس اطلاعات جدید، چادرملو در آبان به ۸ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان فروش دست یافته که این رقم نسبت به مهرماه ۱۱ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، فروش آبان حدود ۲۰ درصد بالاتر از متوسط فروش ماهانه دوره جاری بوده؛ موضوعی که نشان میدهد شرکت در ماه هشتم سال نه تنها روند معمول خود را حفظ کرده، بلکه با عبور از میانگین، عملکردی فراتر از سطح انتظارات ثبت کرده است.
در مقایسه سالانه نیز چادرملو توانسته رشد قابلتوجه ۶۶ درصدی در فروش آبان نسبت به سال گذشته محقق کند. این رشد ترکیبی همزمان از دو مسیر ناشی شده است: افزایش میزان فروش و بهبود نرخ محصولات. در حالی که مقدار تولید آبان تقریباً مشابه ماه قبل بوده، حجم فروش حدود ۶ درصد افزایش یافته که نشاندهنده مدیریت مناسب موجودی و تقاضای پایدار بازار داخلی است. از طرف دیگر، محصولات اصلی شرکت یعنی گندله و کنسانتره سنگ آهن به طور متوسط ۴ درصد رشد نرخ را در آبان ثبت کردهاند؛ رشدی که نقش مهمی در تقویت عملکرد مالی ماهانه داشته است.
بررسی عملکرد دوره ۸ ماهه؛ جهش چشمگیر درآمد عملیاتی
گزارش ۸ ماهه منتهی به آبان نیز تصویری روشن از رشد پایدار در فعالیت شرکت به دست میدهد. مجموع فروش شرکت در این دوره به ۵۸ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دوره مشابه سال قبل، نشاندهنده رشد قابل توجه ۷۴ درصدی است.
افزایش قابلتوجه درآمدها نشان میدهد که بازار محصولات معدنی و فولادی طی سال جاری از رونق نسبی برخوردار بوده و چادرملو نیز با اتکا بر ظرفیت تولید، مدیریت هزینه و بهرهبرداری از پروژههای جدید توانسته سهم مناسبی از این رشد را به خود اختصاص دهد.
ترکیب فروش؛ فولاد در نقش لیدر درآمدی
یکی از نکات مهم گزارش، سهم بالای فولاد در ساختار درآمدی شرکت است. محصول فولاد که نتیجه نهایی زنجیره تولید چادرملو محسوب میشود، ۴۳ درصد از فروش داخلی را به خود اختصاص داده و همچنان مهمترین منبع درآمد شرکت است.
پس از فولاد، کنسانتره آهن خشک با سهم ۳۵ درصدی قرار دارد و جایگاه دوم را در میان محصولات پرفروش شرکت حفظ کرده است. این ترکیب نشان میدهد چادرملو با داشتن زنجیره تولید کامل از استخراج سنگ آهن تا تولید فولاد، توانسته تنوع مناسبی در سبد محصولات ایجاد کند و از نوسانات بازار در امان بماند.
احداث و بهرهبرداری از معدن جدید D۱۹ نیز نقش موثری در رشد حجم فروش ایفا کرده است. با راهاندازی این معدن، تولید و فروش کنسانتره شرکت حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و بخش مهمی از رشد درآمدی سال جاری از همین محل به دست آمده است.
بررسی نرخها؛ رشد ریالی، افت دلاری
در بخش نرخ فروش، دادهها نشان میدهد قیمت محصولات شرکت از جمله فولاد و سنگ آهن طی آبان نسبت به مدت مشابه سال گذشته جهش قابل توجهی داشته است. نرخ فولاد ۴۳ درصد و نرخ سنگ آهن ۴۷ درصد رشد کرده که بخش عمده آن متاثر از افزایش نرخ ارز در سامانه نیما بوده است.
با این حال، قیمتهای دلاری محصولات نه تنها افزایش نداشته، بلکه اندکی کاهش نیز تجربه کردهاند. این موضوع تأکید میکند که رشد ریالی درآمدها بیشتر ناشی از تغییرات ارزی و شرایط داخلی بوده و بازارهای جهانی در این دوره نقش تقویتی برای قیمتها نداشتهاند.
روندی باثبات و چشماندازی مثبت
مجموع عملکرد چادرملو در آبان و دوره ۸ ماهه نشان میدهد شرکت توانسته هم در بخش حجم فروش و هم از نظر افزایش نرخ، روندی رشدمحور را حفظ کند. ثبت رشد دو رقمی در فروش ماهانه، افزایش ۷۴ درصدی فروش دورهای و سهم بالای محصولات نهایی مانند فولاد در درآمدها، همگی نشاندهنده بهبود جایگاه عملیاتی شرکت در سال جاری است.
با بهرهبرداری از معدن D۱۹، بهبود تقاضای داخلی و رشد نرخهای ریالی، چشمانداز سودآوری چادرملو همچنان مثبت ارزیابی میشود. تنوع محصولات و برخورداری از یک زنجیره کامل تولید نیز به شرکت کمک کرده تا در مقایسه با سایر شرکتهای معدنی مانند کگل و کنور، از ثبات و پایداری بیشتری در جریان نقدی برخوردار باشد.
چادرملو در سال ۱۴۰۴ یکی از مهرههای کلیدی صنعت فولاد کشور باقی خواهد ماند و انتظار میرود روند صعودی فروش و تولید آن، در صورت ثبات نرخ ارز و استمرار تقاضا، همچنان ادامهدار باشد.