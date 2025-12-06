رضا بستامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در حاشیه بازدید از فولاد مبارکه:
فولاد مبارکه الگویی موفق در مدیریت آب، انرژی و تولید یکپارچه است/ اقدامات محیطزیستی این گروه صنعتی قابل تقدیر و الهامبخش صنایع کشور
امروز به همراه مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها، معاونان ستادی وزارتخانه و نمایندگان سازمان زمینشناسی از خطوط تولیدی و تصفیهخانه صنعتی و انسانی فولاد مبارکه بازدید کردیم. آنچه مشاهده شد، واقعاً رضایتبخش و نشاندهنده یک ساختار منسجم، علمی و توسعهیافته در این مجموعه بزرگ صنعتی بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گروه فولاد مبارکه با ایجاد شبکهای کارآمد، بخش عمده نیازهای خود را از واحدهای زیرمجموعه تأمین میکند و سایر مواد اولیه را نیز از معادن دیگر تهیه میکند. از تولید کنسانتره و تبدیل آن به گندله و آهن اسفنجی تا خطوط نورد گرم و سرد، همه این مراحل با استانداردهای بالا انجام میشود و محصولات ورق با ضخامتهای متنوع تولید میگردد.
در حوزه محیط زیست، اقدامات بسیار مؤثری انجام شده است. بازیافت آب و بازگرداندن آن به چرخه تولید، تصفیه در واحد ۲۱ و استفاده گسترده از پساب ۹ شهر، نمونههایی از این تلاشهاست. همچنین پروژه انتقال آب از دریا اقدامی عظیم در جهت تأمین پایدار آب صنایع است و میتواند نویدبخش تحول در مدیریت منابع آب کشور باشد.
فولاد مبارکه در بخش انرژی نیز پیشرو است. بهرهبرداری از نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F و استفاده از نیروگاه خورشیدی موجب شده بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز کارخانه از محل تولیدات داخلی تأمین شود.