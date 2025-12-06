خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضا بستامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در حاشیه بازدید از فولاد مبارکه:

فولاد مبارکه الگویی موفق در مدیریت آب، انرژی و تولید یکپارچه است/ اقدامات محیط‌زیستی این گروه صنعتی قابل تقدیر و الهام‌بخش صنایع کشور

فولاد مبارکه الگویی موفق در مدیریت آب، انرژی و تولید یکپارچه است/ اقدامات محیط‌زیستی این گروه صنعتی قابل تقدیر و الهام‌بخش صنایع کشور
کد خبر : 1723572
لینک کوتاه کپی شد.

امروز به همراه مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، معاونان ستادی وزارتخانه و نمایندگان سازمان زمین‌شناسی از خطوط تولیدی و تصفیه‌خانه صنعتی و انسانی فولاد مبارکه بازدید کردیم. آنچه مشاهده شد، واقعاً رضایت‌بخش و نشان‌دهنده یک ساختار منسجم، علمی و توسعه‌یافته در این مجموعه بزرگ صنعتی بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گروه فولاد مبارکه با ایجاد شبکه‌ای کارآمد، بخش عمده نیازهای خود را از واحدهای زیرمجموعه تأمین می‌کند و سایر مواد اولیه را نیز از معادن دیگر تهیه می‌کند. از تولید کنسانتره و تبدیل آن به گندله و آهن اسفنجی تا خطوط نورد گرم و سرد، همه این مراحل با استانداردهای بالا انجام می‌شود و محصولات ورق با ضخامت‌های متنوع تولید می‌گردد.

در حوزه محیط زیست، اقدامات بسیار مؤثری انجام شده است. بازیافت آب و بازگرداندن آن به چرخه تولید، تصفیه در واحد ۲۱ و استفاده گسترده از پساب ۹ شهر، نمونه‌هایی از این تلاش‌هاست. همچنین پروژه انتقال آب از دریا اقدامی عظیم در جهت تأمین پایدار آب صنایع است و می‌تواند نویدبخش تحول در مدیریت منابع آب کشور باشد.

فولاد مبارکه در بخش انرژی نیز پیشرو است. بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F و استفاده از نیروگاه خورشیدی موجب شده بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز کارخانه از محل تولیدات داخلی تأمین شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی