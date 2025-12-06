به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گروه فولاد مبارکه با ایجاد شبکه‌ای کارآمد، بخش عمده نیازهای خود را از واحدهای زیرمجموعه تأمین می‌کند و سایر مواد اولیه را نیز از معادن دیگر تهیه می‌کند. از تولید کنسانتره و تبدیل آن به گندله و آهن اسفنجی تا خطوط نورد گرم و سرد، همه این مراحل با استانداردهای بالا انجام می‌شود و محصولات ورق با ضخامت‌های متنوع تولید می‌گردد.

در حوزه محیط زیست، اقدامات بسیار مؤثری انجام شده است. بازیافت آب و بازگرداندن آن به چرخه تولید، تصفیه در واحد ۲۱ و استفاده گسترده از پساب ۹ شهر، نمونه‌هایی از این تلاش‌هاست. همچنین پروژه انتقال آب از دریا اقدامی عظیم در جهت تأمین پایدار آب صنایع است و می‌تواند نویدبخش تحول در مدیریت منابع آب کشور باشد.

فولاد مبارکه در بخش انرژی نیز پیشرو است. بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F و استفاده از نیروگاه خورشیدی موجب شده بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز کارخانه از محل تولیدات داخلی تأمین شود.

