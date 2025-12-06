دومین محموله بزرگ محصول راهبردی متانول در بورس انرژی فروخته شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران، برند و مسئولیت اجتماعی تاپیکو، اکبر میرزاپور با اعلام اینکه با معامله دومین محموله 34 هزار تنی متانول پتروشیمی فن‌آوران، از شرکت‌های تابعه هلدینگ تاپیکو در بورس انرژی، جایگاه این محصول راهبردی در بورس انرژی در حال تثبیت شدن است، اظهارداشت: پس از اولین عرضه موفق صادراتی متانول این پتروشیمی در بورس انرژی در 27 آبان 1404 به مقصد چین، دومین محموله متانول فن‌آوران نیز در 9 آذر 1404 با موفقیت در بورس معامله شد و این محصول مهم صادراتی کشور در ریل شفاف معاملات بورس انرژی قرار گرفت.

مدیر راهبری بورس کالا و انرژی تاپیکو اعلام کرد: در این معامله، 4 خریدار خارجی با یکدیگر وارد رقابت شدند و محموله به بالاترین قیمت توسط خریدار خارجی و با بهترین قیمت معاملاتی، خریداری شد.

وی با اشاره به اینکه براساس سیاست‌گذاری جدید تاپیکو و با هدف صیانت از دارایی‌های بازنشستگان عزیز و دستیابی به بالاترین سطح سودآوری و شفافیت برای شرکت‌های تابعه، مقرر شده است که شرکت‌های تابعه تاپیکو استفاده حداکثری از ساز وکار بورس‌های کالایی داشته باشند، تصریح کرد: اولویت فروش‌های داخلی و صادراتی این شرکت‌ها استفاده از بستر بورس‌های کالایی است و در صورت عدم امکان فروش کالاها در رینگ‌های داخلی و صادراتی بورس، سایر فرایندهای فروش اعم از مزایده و تندرها در دستور کار قرار خواهند گرفت.

میرزاپور خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شده است که شرکت‌های تابعه در مراحل بعدی، فرایند خرید مواد اولیه و تجهیزات را تا حد ممکن در بستر بورس انجام دهند، ضمن اینکه کل ضایعات ناشی از تولید هم در بستر بورس به فروش خواهد رسید.

مدیر راهبری بورس کالا و انرژی تاپیکو در پایان با تاکید بر اینکه به منظور موفقیت کامل فرایند بورسی شدن کالاهای تولیدی شرکت‌های تابعه، لازم است سایر هلدینگ‌ها و تولیدکنندگان نیز نسبت به فروش محصولات خود در بورس‌های کالایی اقدام کنند، ابراز امیدواری کرد که شاهد تعامل حداکثری بورس‌های کالایی با عرضه‌کنندگان و خریداران علی‌الخصوص فرایندهای پذیرش و اخذ کد بورسی خریداران خارجی باشیم.

لازم به ذکر است که هلدینگ تاپیکو در راستای شفافیت عملکرد عرضه حداکثری محصولات تولیدی شرکت‌های تابعه در بورس‌های کالایی را در دستور کار قرار داده است.

