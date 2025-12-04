به گفته علی جباری در پی جنگ ۱۲روزه و خسارات گسترده‌ای که به منازل مسکونی و خودروهای مردم وارد شد، دولت و بیمه مرکزی مأموریت ارزیابی خسارات خودروها را به شرکت سهامی بیمه ایران واگذار کردند.

وی در ادامه گفت: برای اجرای این مسئولیت ملی، ۱۴۰ کارشناس باتجربه و متخصص در سراسر کشور سازماندهی و در قالب تیم‌های ارزیابی به مناطق خسارت‌دیده اعزام شدند.

جباری افزود: در هماهنگی با استانداری‌ها و مدیریت بحران کشور، فهرست خودروهای آسیب‌دیده جمع‌آوری و ارزیابی آنها آغاز شده است.

به گفته مدیرعامل بیمه ایران در مجموع ۵ هزار و ۴۵۰ دستگاه خودرو برای ارزیابی به بیمه ایران اعلام شد که شامل ۵ هزار و ۲۰۰ خودروی شخصی، ۵۰ خودروی سازمانی و ۲۰۰ خودروی نظامی بوده است. تمامی این خودروها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارزیابی شده‌اند.

رئیس هیئت مدیره بیمه ایران همچنین از تامین حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع مالی از سوی دولت خبر داد و گفت: روند پرداخت خسارت‌ها از ده روز پیش آغاز شده است و تا این لحظه خسارت ۶۵۰ دستگاه خودرو به صاحبان آنها پرداخت شده است.

به گفته مدیرعامل بیمه ایران، هم‌وطنانی که ارزیابی خسارت خودروی آنها پیش‌تر انجام شده است، می‌توانند برای دریافت خسارت به شعب بیمه ایران مراجعه کنند.

علی جباری این اطمینان را داد که در تهران و ۱۸ استان کشور آمادگی کامل برای ادامه پرداخت خسارت‌ها از سوی شرکت سهامی بیمه ایران وجود دارد.

انتهای پیام/