این مراسم با حضور حمیدرضا جانباز، معاون آب و آبفای وزیر نیرو، صدیف بیک‌زاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ،حمیدرضا ایزدی و فاطمه زارعان اعضای هیأت‌مدیره و جمعی از معاونان و مدیران این شرکت برگزار گردید.

انتهای پیام/