گام راهبردی نمایشگاه بین المللی تهران در توسعه زیرساختها:
افتتاح پروژه استراتژیک تأمین آب شرب پایدار محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
هم زمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت آب ایران ، پروژه استراتژیک ، زیرساختی و پشتیبان در تأمین آب شرب پایدار محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران بهصورت رسمی افتتاح شد.
این مراسم با حضور حمیدرضا جانباز، معاون آب و آبفای وزیر نیرو، صدیف بیکزاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران ،حمیدرضا ایزدی و فاطمه زارعان اعضای هیأتمدیره و جمعی از معاونان و مدیران این شرکت برگزار گردید.