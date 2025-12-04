خبرگزاری کار ایران
گام راهبردی نمایشگاه بین المللی تهران در توسعه زیرساخت‌ها:

افتتاح پروژه استراتژیک تأمین آب شرب پایدار محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

هم زمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت آب ایران ، پروژه استراتژیک ، زیرساختی و پشتیبان در تأمین آب شرب پایدار محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به‌صورت رسمی افتتاح شد.

 این مراسم با حضور حمیدرضا جانباز، معاون آب و آبفای وزیر نیرو، صدیف بیک‌زاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ،حمیدرضا ایزدی و فاطمه زارعان اعضای هیأت‌مدیره و جمعی از معاونان و مدیران این شرکت برگزار گردید.

