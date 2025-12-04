بروزرسانی زیرساختها و ارتقاء سامانههای بانک تجارت در بامداد جمعه 14 آذر
بروزرسانی زیرساختها و ارتقاء سامانههای بانک تجارت در بامداد جمعه 14 آذرماه از ساعت 04:00 تا 06:30 به انجام میرسد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، برنامه به روز رسانی زیرساختها و ارتقاء سامانههای این بانک از ساعت 04:00 تا 06:30 بامداد جمعه 14 آذر 1404 به انجام خواهد رسید و بر همین اساس برخی سرویسها و خدمات این بانک در مدت مذکور با اختلال موقت همراه خواهند شد.
بدیهی است تمامی خدمات پس از بازه زمانی مورد اشاره طبق روال عادی در دسترس خواهند بود.
مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت از سعه صدر مشتریان، قدردانی میکند.