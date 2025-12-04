به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، برنامه به روز رسانی زیرساخت‌ها و ارتقاء سامانه‌های این بانک از ساعت 04:00 تا 06:30 بامداد جمعه 14 آذر 1404 به انجام خواهد رسید و بر همین اساس برخی سرویس‌ها و خدمات این بانک در مدت مذکور با اختلال موقت همراه خواهند شد.