محصولات اعتباری بانک تجارت در خدمت صنایع مولد استان خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در سفر کاری دو روزه و در دیدار با مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به اهمیت صنعت فولاد در اقتصاد کشور گفت: فولاد خوزستان یکی از مجموعه‌های استراتژیک کشور به‌شمار می‌رود و بانک تجارت همکاری با این شرکت را یک مسئولیت راهبردی می‌داند.

مدیرعامل بانک تجارت یادآور شد: ظرفیت‌های گسترده‌ای همچون گشایش اعتبارات اسنادی، برات اسنادی و ابزارهای نوین مالی می‌تواند بسیاری از گره‌های عملیاتی را باز کند و ما آمادگی داریم این ظرفیت‌ها را به‌طور کامل در اختیار مجموعه فولاد خوزستان قرار دهیم.

دکتر اخلاقی همچنین از آمادگی بانک تجارت برای تأمین مالی پروژه‌های جدید، مشارکت در احداث نیروگاه‌های خورشیدی، همکاری در تامین مالی زنجیره ارزش و ارائه خدمات تخصصی ارزی خبر داد.

مدیرعامل فولاد خوزستان نیز ضمن تقدیر از حمایت‌های بانک تجارت در رونق چرخه تولید گفت: داشتن شریک تجاری مطمئنی مانند بانک تجارت برای فولاد خوزستان بسیار ارزشمند بوده و این بانک بزرگ‌ترین بانک ما در حوزه ریالی است و کارکنان آن در خوزستان با جدیت و کیفیت بالا امور شرکت را پیگیری می‌کنند.

مهندس امین ابراهیمی افزایش مراودات مالی و عملیاتی را زمینه‌ای برای توسعه همکاری‌های آینده دانست و ابراز امیدواری کرد این دیدار به نقطه عطفی برای تعامل هرچه بیشتر دو مجموعه تبدیل شود.