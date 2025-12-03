نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تمجید از عملکرد بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور اذعان کرد: از بانک ملی می خواهیم که در کنار بخش خصوصی حضور داشته باشد و خوشبختانه مسیر درستی را در پیش گرفته و در ۳ سال گذشته حجم قابل توجهی از تصدی‌گری‌های خود در حوزه‌هایی مختلف را واگذار کرده است.

رئیس کمیسیون عمران با اشاره به اینکه در همه جای دنیا وظیفه بانک اعطای تسهیلات، حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی است، ادامه داد: مجلس و دستگاه‌های حاکمیتی از این اقدام بانک ملی حمایت قاطع خواهند کرد. واگذاری اموال کار سختی است و موانع زیادی دارد، اما برای کشور بسیار مفید بوده و امیدوارم تیم مدیریتی کنونی بانک ملی در مسیر واگذاری کامل واحدهای غیربانکی، موفق باشد.