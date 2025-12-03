رییس کمیسیون عمران مجلس:
بانک ملی ایران در مسیر حمایت از بخش خصوصی و کاهش تصدیگر دولت موفق بود
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانکها باید در کنار وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری به حمایت از تولید نیز بپردازند، گفت: بانک ملی با کاهش قابل توجه تصدی گری های خود در سال های اخیر، مسیر صحیحی را پیموده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، رضاییکوچی با بیان اینکه سالهاست بانکها به جای قرار گرفتن در کنار بخش خصوصی و تأمین مالی پروژههای مولد، رقیب غیرقابل رقابت بخش خصوصی شدهاند، گفت: این وضعیت باعث آشفتگی در بازار مسکن، صنعت، زیرساخت و سایر حوزهها شده است.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تمجید از عملکرد بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور اذعان کرد: از بانک ملی می خواهیم که در کنار بخش خصوصی حضور داشته باشد و خوشبختانه مسیر درستی را در پیش گرفته و در ۳ سال گذشته حجم قابل توجهی از تصدیگریهای خود در حوزههایی مختلف را واگذار کرده است.
رئیس کمیسیون عمران با اشاره به اینکه در همه جای دنیا وظیفه بانک اعطای تسهیلات، حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی است، ادامه داد: مجلس و دستگاههای حاکمیتی از این اقدام بانک ملی حمایت قاطع خواهند کرد. واگذاری اموال کار سختی است و موانع زیادی دارد، اما برای کشور بسیار مفید بوده و امیدوارم تیم مدیریتی کنونی بانک ملی در مسیر واگذاری کامل واحدهای غیربانکی، موفق باشد.