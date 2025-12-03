به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پترول، دکتر حمیدرضا خلیلی در جریان بازدید از پروژه پتروشیمی نگین سنقر اظهار داشت: باید برنامه زمانبندی دقیق پروژه تهیه و با نظارت بیشتر کار شتاب بگیرد

مدیرعامل پترول همچنین با درخواست ارائه‌شده درباره صدور مجوز انجام مطالعات امکان‌سنجی (FS) طرح‌های پایین‌دست واحد متیل‌آمین موافقت کرد و گفت: توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، به‌ویژه در مجتمع‌های زیرمجموعه، از اولویت‌های اصلی ما در پترول است.

در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت فعلی پروژه و سرعت‌بخشی به فرآیند اجرایی آن انجام شد، دکتر محمد عبدالله‌پور، عضو هیئت‌مدیره و معاونین پترول نیز حضور داشتند

همچنین مهندس بهروز عباسی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی نگین سنقر، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه و اقدامات انجام‌شده برای بازگشت آن به ریل توسعه ارائه و تصریح کرد: تلاش ما این است که پروژه حائز اهمیت متیل آمین نگین سنقر که اولین در ایران است، در زمان‌بندی مقرر به بهره‌برداری برسد.

شرکت صنایع شیمیایی نگین سنقر (پتروشیمی نگین سنقر) با هدف تولید سالانه ۲۲ هزار و ۶۰۰ تن متیل‌آمین و با چشم‌انداز تأمین خوراک مورد نیاز بازار داخلی تأسیس شده است.

