لیست شعب کشیک بانک سپه در تهران برای روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه‌

لیست شعب کشیک بانک سپه در تهران برای روز دوشنبه ۱۰ آذر ماه‌
حسب اطلاعیه استانداری تهران مبنی بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا و براساس اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها، واحدهای ستاد مرکزی و شعب بانک سپه در استان تهران (به جز فیروزکوه، ملارد، رباط کریم، دماوند و پردیس) در روز دوشنبه ۱۰ آذرماه به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت.

لازم به ذکر است به منظور خدمت رسانی به مردم و پاسخگویی به نیازهای مشتریان، شعب کشیک و همچنین واحدهای ستادی پشتیبانی کننده طی روزهای دوشنبه دهم آذرماه از ساعت 07:30 لغایت 13:30 ارائه خدمت می نمایند.‌

هموطنان گرامی می توانند لیست شعب کشیک بانک سپه در روز دوشنبه 10 آذرماه را از اینجا مشاهده کنند

شعب کشیک روز دوشنبه10 آذر استان تهران.pdf

