ثبت رکورد جدید توسط بانک ملت با تراز عملیاتی مثبت 74 هزار میلیارد تومانی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک که با نماد وبملت و سرمایه نزدیک به 238،000 میلیارد تومانی به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی در بازار سرمایه کشور فعال است، در پایان آبان ماه امسال تراز مثبت عملیاتی 738،74 میلیارد ریالی را به ثبت رساند.

بر اساس گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به پایان آبان ماه امسال که روی سامانه کدال سازمان بورس قرار گرفته است، بانک ملت جمع درآمدهای خود را در پنج سرفصل درآمدی به عدد 2،098،022 میلیارد ریال رسانده که این رقم در مقایسه با عدد 1،271،989 میلیارد ریالی پایان هشتمین ماه سال گذشته، 65 درصد رشد داشته است.

در همین حال، از کل درآمد وبملت در سرفصل های درآمدی در 8 ماهه، 1،798،828 میلیارد ریال در بخش تسهیلات اعطایی، 192،986 میلیارد ریال در بخش کارمزد، 71،526 میلیارد ریال در بخش اوراق بدهی، 25،223 میلیارد ریال در بخش سپرده گذاری و 9،458 میلیارد ریال در بخش سرمایه گذاری ها به دست آمده است.

گزارش منتشره از عملکرد بانک ملت نشان می دهد که مانده تسهیلات اعطایی این بانک بورسی در پایان آبان ماه امسال 28،937،516 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مانده 17،757،078 میلیارد ریالی پایان آبان سال گذشته، 63 درصد رشد را تجربه کرده است.

در بین سرفصل های تسهیلاتی بانک ملت درپایان 8 ماهه، تسهیلات ارزی با مانده 15،327،121 میلیارد ریال در صدر قرار گرفته و پس از آن مرابحه با مانده 6،741،834 میلیارد ریال و قرض الحسنه با مانده 2،008،692 میلیارد ریال رتبه های دوم و سوم را از آن خود کرده اند.

در همین حال، مانده سپرده های وبملت در 8 ماهه ابتدای سال نیز 17،456،011 میلیارد ریال گزارش شده که در مقایسه با مانده 11،614،384 میلیارد ریالی سپرده های این بانک در پایان 8 ماهه سال گذشته، بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

در بین سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت در پایان آبان ماه امسال، قرض الحسنه جاری ریالی با مانده 4،030،871 میلیارد ریال دارای بالاترین مانده بوده و پس از آن سپرده های بلندمدت یک ساله با مانده 3،238،383 میلیارد ریال و سپرده های بلندمدت سه ساله با مانده 2،966،223 میلیارد ریال در جایگاه های بعدی ایستاده اند.

این گزارش حاکی است، بانک ملت در 8 ماهه ابتدای سال جاری، 1،060،123 میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده که 157،982 میلیارد ریال از آن در آبان ماه پرداخت شده است.

