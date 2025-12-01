کتاب در متن خانواده؛ گامی تازه از فولاد مبارکه در مسیر تعهد به مسئولیت فرهنگی

ایلنا؛ واقعیت این است که سرانه مطالعه در جامعه امروز، چه در میان بزرگسالان و چه در میان نسل نوجوان، وضعیت مطلوبی ندارد. تحولات سریع فضای مجازی، سبک زندگی جدید و کاهش توجه به مطالعه عمیق، چالشی است که همه افراد جامعه با آن روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی است که ورود نهادهای صنعتی به حوزه فرهنگ را نمی‎توان صرفاً یک اقدام نمادین دانست؛ بلکه می‌توان آن را در زمره اقداماتی قرار داد که با درک ضرورت کمک به بازسازی زیربناهای فکری جامعه انجام می‌گیرد. فولاد مبارکه با همین نگاه، طی سال‌های اخیر تلاش کرده است جایگاه کتاب را در میان خانواده‌های کارکنان تقویت کند و بسترهایی ایجاد کند که کتاب‌خوانی در قالب یک رفتار پسندیده در میان کارکنان و خانواده‌هایشان نهادینه شود.

رویداد توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی گروه فولاد مبارکه یکی از مهم‌ترین حرکت‌های عملی شرکت در این مسیر است. در این رویداد، کانون اصلی توجه، نه کتاب به‌عنوان کالا، بلکه خانواده به‌عنوان محور تربیت و فرهنگ‌سازی است. حضور پرشمار خانواده‌ها، انتخاب کتاب توسط کودکان، گفت‌وگوها، کارگاه‌ها و حتی همراهی پدر و مادرها در انتخاب کتاب‌های مناسب سن فرزندان، همه نشان داد که این رویداد فراتر از یک نمایشگاه فرهنگی، بسترساز یک تغییر رفتاری است.

البته نباید از نظر دور داشت که فولاد مبارکه در مسیر ترویج کتاب‌خوانی، تنها به برگزاری این رویداد بسنده نکرده است. طی این سال‌ها طرح‌های مختلفی برای حمایت از کتابخانه‌های مدارس، تجهیز مراکز فرهنگی، ارائه بسته‌های کتاب برای خانواده کارکنان، ایجاد ایستگاه‌های مطالعه در بخش‌های مختلف شرکت و حمایت از تولید محتوای فرهنگی در حال اجرا بوده است. نگاه شرکت در این زمینه روشن و پایدار است: کتاب باید به متن خانه‌ها بازگردد و مطالعه باید بخش طبیعی از زیست جمعی خانواده‌ها باشد.

اهمیت چنین فعالیت‌هایی زمانی بیشتر آشکار می‌شود که به نقش خانواده در تربیت نسل آینده می‌نگریم. امروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ریشه در ضعف گفت‌وگو، کاهش تمرکز، نبود مطالعه و دوری از اندیشه و خردورزی دارد.

کتاب، برخلاف بسیاری از سرگرمی‌های زودگذر، قدرت ایجاد تمرکز، تخیل، تحلیل و گفت‌وگو را در خانه‌ها افزایش می‌دهد. به همین دلیل باور داریم ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی اقدامی زیربنایی برای ساختن آینده‌ای سالم‌تر، توانمندتر و آگاه‌تر است.

از سوی دیگر، کارکنان فولاد مبارکه که بخش مهمی از عمر خود را در محیط تولید می‌گذرانند، نیاز دارند تا تعادل بین کار و زندگی شخصی‌شان با غنی‌سازی فرهنگی تقویت شود. رویدادهایی از این دست، علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، موجب افزایش رضایت خانواده‌ها، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد حس تعلق عمیق‌تر به سازمان می‌شود.

خوشبختانه استقبال چشمگیر خانواده‌ها از این رویداد نشان می‌دهد جامعه کارکنان فولاد مبارکه، مشتاق مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و آماده پذیرش تغییرات مثبت در سبک زندگی خود است. این همراهی، انگیزه شرکت را برای گسترش این برنامه‌ها بیشتر می‌کند و مسیر را برای اقدامات گسترده‌تر در آینده هموار ساخته است.

ذکر این نکته ضروری است که فولاد مبارکه همان‌گونه که در عرصه تولید، پیشرو صنعت فولاد کشور است، در حوزه مسئولیت اجتماعی و فرهنگی نیز مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند. باور این شرکت این است که موفقیت صنعتی، زمانی پایدار می‌ماند که در کنار توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی نیز جدی گرفته شود. رویداد توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی گروه فولاد مبارکه جلوه‌ای از این رویکرد است؛ مسیری که با جدیت ادامه خواهد یافت تا خانواده‌های فولادی در کنار افتخار صنعتی، از سرمایه‌ای ارزشمند به نام فرهنگ نیز بهره‌مند شوند.

با امید به روزی که در همه خانه‌ها، کتاب به یکی از ستون‌های اصلی زندگی تبدیل شود و خانواده‌ بزرگ فولاد مبارکه، مسیر دانایی و پیشرفت را در کنار هم بپیمایند.

