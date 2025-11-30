جشنواره سازمانی ارکیده؛ به مناسبت روز مادر و یلدا

دهه پایانی پاییز امسال، دو مناسبت ارزشمند و بزرگ را در خود جای داده است: روز مادر و شب یلدا. نزدیکی این دو مناسبت زیبا می‌تواند بهانه‌ای جذاب برای تقدیم هدیه به کسانی باشد که به آن‌ها اهمیت می‌دهید و قدردانشان هستید. علاوه بر این، چنین مناسبت‌هایی فرصتی مغتنم برای سازمان‌ها هستند که با فراهم کردن فرصتی برای آرامش کارکنان، در مسیر جلب رضایت آن‌ها حرکت کنند.

اگر مسئولیت انتخاب هدیه روز زن و یلدا در سازمان یا شرکتی به شما واگذار شده، با خیال راحت صفر تا صد کار را به ارکیده بسپارید. ارکیده به رسم دیرین خود، با راه‌اندازی یک جشنواره سازمانی منحصربه‌فرد، نه‌تنها خیال شما را در مورد هدایای سازمانی راحت می‌کند، بلکه شانس برنده شدن در قرعه‌کشی 10 جایزه 100 میلیون تومانی (در قالب ارکیده کارت) این مجموعه را هم در اختیارتان قرار می‌دهد. اگر می‌خواهید با چگونگی برگزاری این جشنواره سازمانی، ارکیده کارت و نحوه سفارش آن بیشتر آشنا شوید، مطالعه ادامه مطلب را از دست ندهید.

جشنواره سازمانی ارکیده؛ 4 آذر تا 4 دی

جشنواره سازمانی ارکیده چیست؟

جشنواره سازمانی ارکیده که از 4 آذر تا 4 دی ماه برگزار می‌شود، فرصتی ناب برای خرید یکی از منحصربه‌فردترین هدایای سازمانی، یعنی ارکیده کارت است. همه سازمان‌ها و شرکت‌ها این شانس را دارند تا با خرید نقدی هر 100 میلیون تومان از کارت‌های ارکیده ، یک شانس ویژه برای شرکت در قرعه‌کشی ۱۰ جایزه ۱۰۰ میلیونی (در قالب ارکیده کارت) این مجموعه را به دست آورده و یک گام به برنده شدن در قرعه‌کشی نزدیک شوند.

خوب است بدانید که افزایش احتمال برنده شدن در این رویداد تنها شانس شما نیست؛ بلکه شما برد اصلی را با تقدیم هدایایی منحصربه‌فرد به کارکنان، فراهم کردن شرایطی برای تفریح خانوادگی آن‌ها و اهدای فرصتی برای لذت بردن از غذاهای لذیذ و فضای دل‌انگیز شعب رستوران‌کافه‌های ارکیده تجربه کرده‌اید.

انتخاب ارکیده کارت به عنوان هدیه سازمانی نه‌تنها منجر به افزایش رضایت شغلی کارکنان خواهد شد، بلکه به تبلیغات و برندینگ شما هم کمک کرده و تصویری دلنشین از برند شما در خاطر کارکنان و خانواده‌های آن‌ها ثبت می‌کند. پس شرکت در جشنواره سازمانی ارکیده را زدن چند نشان جذاب با یک تیر در نظر بگیرید؛ در نهایت شما برنده‌اید!

ارکیده کارت؛ بهترین هدیه سازمانی برای یلدا و روز مادر

ویژگی‌های مهم ارکیده کارت برای سازمان‌ها

ارکیده کارت‌ها هدیه‌ای شکیل، کاربردی و زیبا هستند که ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند. یکی از ویژگی‌های مهم این کارت که آن را به انتخابی هوشمندانه برای هدیه سازمانی تبدیل می‌کند، قابلیت شارژ مجدد آن است. یعنی شما می‌توانید با شرکت در جشنواره سازمانی ارکیده، تعدادی از این کارت‌ها را با شرایط ویژه برای پرسنل خود تهیه کنید و در مناسبت‌های مختلف، آن‌ها را با مبلغ دلخواه شارژ کنید.

علاوه بر این، ارکیده به شما این فرصت را می‌دهد تا بتوانید ارکیده‌کارت را بر اساس هویت برند خود طراحی کرده و گامی در مسیر تبلیغات بردارید. ضمناً امکان ارسال پیامک برای بررسی حساب و موجودی این کارت‌ها هم وجود دارد و سازمان‌ها می‌توانند فعالیت آن‌ها را در قالب گزارش اختصاصی از ارکیده دریافت کنند.

چرا ارکیده کارت هدیه‌ای ماندگار است؟

برگ برنده یک هدیه در خاطره‌سازی، جذابیت و کاربردی بودن آن نهفته است. کارت‌های هدیه ارکیده با داشتن این ویژگی‌ها، یک هدیه ارزشمند، هوشمندانه و جذاب هستند که نه‌تنها فرد دریافت‌کننده هدیه، بلکه هدیه‌دهنده هم از آن نفع می‌برد.

مهم‌ترین ویژگی ارکیده کارت، تأکید آن بر حق افراد برای انتخاب هدیه خود است؛ یعنی دارندگان این کارت می‌توانند غذای مورد علاقه خود را در هر یک از شعبه‌های ارکیده و در کنار کسانی که دوستشان دارند صرف کنند و یا با سفارش آنلاین ارکیده از هدیه خود در کنار عزیزانشان لذت ببرند. ضمناً سازمان‌ها هم با انتخاب این هدیه، بستری جذاب برای واریز هدایا به مناسبت‌های مختلف داشته و بخشی از دغدغه خود در زمینه قدردانی از کارکنان و جلب رضایت آن‌ها را کاهش خواهند داد.

ارکیده کارت؛ هدیه‌ای خاص برای کارکنان، مشتریان و دوستان شما

نحوه شرکت در جشنواره سازمانی ارکیده

شرکت در جشنواره سازمانی ارکیده به سادگی یک تماس است. شما می‌توانید در خانه، محل کار، خودرو یا هر جای دیگر با کارشناسان فروش سازمانی ارکیده به شماره‌های 59369-021 داخلی 114 و 09123658062 تماس گرفته و سفارش ارکیده کارت را ثبت و شانس خود را برای برنده شدن در جشنواره سازمانی ارکیده افزایش دهید.

انتهای پیام/