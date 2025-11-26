خبرگزاری کار ایران
امکان ثبت نام در دو طرح فروش خودروهای وارداتی با حساب وکالتی بانک ملت

کد خبر : 1719495
با اجرای دو طرح فروش خودروهای وارداتی، متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق خدمت حساب وکالتی بانک ملت، به صورت حضوری و غیرحضوری نسبت به انجام فرآیند ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متقاضیان شرکت در طرح خودروهای وارداتی اتونوین از طریق سامانه autonovin.ir می توانند از روز یکشنبه دوم آذرماه تا یکشنبه 9 آذرماه نسبت به تامین وجه ودیعه و فعال سازی "خدمت حساب های وکالتی" از طریق شعب بانک ملت یا سامانه پیشخوان الکترونیک ملت به آدرس pishkhan.bankmellat.ir اقدام کنند.

همچنین، متقاضیان شرکت در طرح سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی از طریق سامانه salecars.ir می توانند از روز سه شنبه چهارم آذرماه تا شنبه 8 آذرماه نسبت به تامین وجه ودیعه و فعال سازی "خدمت حساب های وکالتی" از طریق شعب بانک ملت و سامانه پیشخوان الکترونیک ملت اقدام کنند.

این گزارش حاکی است، فعال سازی حساب وکالتی برای شرکت در هر یک از این طرح ها منوط به تامین وجه به میزان 500 میلیون تومان است که همزمان با فعال سازی خدمت، در حساب وکالتی متقاضی مسدود خواهد شد.

 

