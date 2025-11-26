چه لذتی دارد که تا 90% تخفیف روی قیمت کالاهای مورد علاقه‌تان بیاید و هم‌زمان 10% از هزینه خرید به حساب‌تان واریز شود؟ اسنپ‌شاپ در حراجمعه امسال و در همکاری با بلوبانک، این لذت دوبرابری را برای همه خریدهای آنلاین در نظر گرفته است. در ضمن، اگر در گردونه شانس جمعه سیاه اسنپ تخفیف جایزه بگیرید، هزینه‌های خریدتان کم‌تر هم می‌شود. اما چگونه باید دست‌به‌کار شوید؟

چگونه 10% از هزینه خریدتان در حراجمعه به حساب‌تان برمی‌گردد؟

در بلک فرایدی 1404 اسنپ، امکان دریافت کش‌بک واقعی و فوری طریق بلوبانک وجود دارد؛ این یعنی شما می‌توانید، علاوه‌بر تخفیف اصلی کالاها، بخشی از هزینه خریدتان را پس بگیرید. این برنامه ویژه فقط در روزهای حراجمعه و فقط در اسنپ‌شاپ در دسترس است و تکرار نمی‌شود.

استفاده از هدیه بلوبانک بسیار ساده است و بدون هیچ اقدام اضافه، فقط با پرداخت صحیح فعال می‌شود. کافی است مراحل زیر را انجام دهید تا 10% از کل مبلغ پرداختی‌تان دوباره وارد کارت بلوبانک شما شود:

مرحله 1؛ پس از انتخاب کالای موردنظرتان، هزینه خرید را از طریق درگاه بلوبانک بپردازید.

پس از انتخاب کالای موردنظرتان، هزینه خرید را از طریق درگاه بلوبانک بپردازید.

از کارت بلوبانک هنگام پرداخت نهایی استفاده کنید.

کش‌بک ۱۰ درصدی در همان لحظه فعال می‌شود و پول، به کارت بلوکارت شما برمی‌گردد.

نقدی یا اقساطی خرید کنید و بیشترین تخفیف را بگیرید!

در حراجمعه اسنپ‌شاپ می‌توانید هم به صورت نقدی خرید کنید و هم گزینه پرداخت اقساطی را انتخاب کنید تا فشار هزینه‌ها کمتر شود. خرید اقساطی این امکان را می‌دهد که مبلغ را در چند مرحله و بدون نگرانی از پرداخت یک‌جای هزینه کالاهای محبوب‌تان تسویه کنید. به این ترتیب، حتی کالاهای گران‌تر هم با تخفیف‌های ویژه و پرداخت مرحله‌ای قابل خریداری هستند و انتخاب‌های شما محدود نمی‌شود.

نحوه خرید از اسنپ‌شاپ در حراجمعه:

گام اول؛ وارد اسنپ شاپ شوید، به بخش فروشگاه بروید و کالای مورد نظرتان را انتخاب کنید.

وارد اسنپ شاپ شوید، به بخش فروشگاه بروید و کالای مورد نظرتان را انتخاب کنید.

با انتخاب بخش حراجمعه، مستقیم وارد دسته‌بندی کالاهایی می‌شوید که با تخفیف‌های 90 درصدی عرضه می‌شوند.

یکی از دو روش پرداخت نقدی یا اقساطی را انتخاب کنید.

7 روز طلایی حراجمعه فروشگاه اسنپ را از دست ندهید!

حراجمعه بزرگ اسنپ‌شاپ از روز ۳۰ آبان ۱۴۰۴ شروع شد و تا پایان جمعه ۷ آذر ادامه دارد؛ یعنی یک دوره زمانی ۷ روزه برای خرید با بیشترین تخفیف‌ها و بهترین فرصت‌های سال. در این دوره طلایی، هر روز کالاهای بیشتری با تخفیف‌های تازه و جایزه‌های گردونه شانس عرضه می‌شوند، تا تجربه خرید هیجان‌انگیزتر شود. اگر به‌دنبال خرید کالاهای مورد نیاز یا محبوب‌تان هستید، این ۷ روز همان زمانی است که نباید از دست بدهید.

این کالاها را در لیست خریدهایتان قرار بدهید

بهترین روش خرید در دوران حراجمعه این است که از قبل بدانید، کدام کالاها بیشترین تخفیف‌ها را دارند. برای اینکه از تخفیف‌های اسنپ‌شاپ و بازگشت وجه بلوبانک بیشترین استفاده را ببرید، این گروه‌ها را در اولویت قرار دهید:

انواع گجت‌های هوشمند و لوازم دیجیتال

لباس، کیف، کفش و اکسسوری‌های پوشیدنی

کالای نوزاد، پوشک، وسایل کودک و اسباب‌بازی

انواع لوازم ورزشی، تجهیزات سفر و وسایل کمپ

کتاب، بازی فکری، محصولات هنری و ابزار سرگرمی

مواد غذایی، اقلام سوپرمارکتی و خریدهای روزمره خانه

وسایل جانبی خودرو و موتورسیکلت و محصولات نگهداری

محصولات مراقبت پوست، لوازم زیبایی و بهداشت شخصی

حراجمعه متفاوت با اسنپ‌شاپ و بلوبانک

بلوبانک با شعار «بانک، ولی دوست‌داشتنی»، خدماتش را در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد؛ اما حالا در حراجمعه اسنپ‌شاپ، این «دوست‌داشته‌شدن» رنگ‌وبوی تازه‌ای به خودش گرفته است. شعار اصلی در این رویداد این است: «تخفیف، فقط حراجمعه اسنپ‌شاپ»؛ چون هم تخفیف‌های واقعی روی کالاها وجود دارند و هم با پرداخت از طریق بلوبانک، ۱۰% از وجه خرید به حساب‌تان برمی‌گردد. ترکیب این دو امتیاز یعنی خریدی اقتصادی و کاملاً متفاوت در جمعه سیاه.

