ایرانسل به پویش ملی «بساز مدرسه» پیوست
ایرانسل، با هدف تحقق توسعه عدالت آموزشی و حمایت از نهضت ملی مدرسهسازی، به پویش ملی «بساز مدرسه» پیوست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با تجربه قابلتوجه خود در اجرای پروژههای سرمایهگذاری اجتماعی، مشارکت در پویش ملی «بساز مدرسه» را آغاز کرد. این طرح به ابتکار و طراحی جامعه خیرین مدرسهساز کشور و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ایجاد شده و با هدف تسهیل مشارکت خیرین و عموم مردم در ساخت و تجهیز مدارس، بستری یکپارچه برای همکاری مردم و نهادهای مختلف فراهم کرده است.
ایرانسل با توجه به تجربه گسترده خود در اجرای پروژههای سرمایهگذاری اجتماعی، بهویژه در حوزه آموزش، با تخصیص کد دستوری اختصاصی #۲۴* و بهرهگیری از ظرفیت گسترده شبکههای اطلاعرسانی خود، مشارکت در این طرح ملی را آغاز کرده است. این اقدام در چارچوب توسعه زیرساختهای آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای دانشآموزان در مناطق محروم کشور صورت گرفته است.
علاقهمندان به همراهی در این حرکت ملی میتوانند از طریق مراجعه به سامانه besazemadrese.ir، ارسال عدد «۱» به شماره ۵۰۰۰۱۲۲۴ یا شمارهگیری کد #۲۴*، در این پویش مشارکت کنند.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و ترویج آموزش دیجیتال را از اولویتهای پروژههای سرمایهگذاری اجتماعی خود قرار داده و بر این اساس، تاکنون اقدامات مؤثری در حوزه مدرسهسازی، تجهیز و هوشمندسازی مدارس و حمایت از دانشآموزان مناطق محروم انجام داده است.
از جمله مهمترین اقدامات ایرانسل در این حوزه، میتوان به احداث و بازسازی مدارس در استانهای گلستان، لرستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و کرمانشاه، همراهی فعال در پویش آجر به آجرو ساخت مرکز آموزشی تخصصی کودکان «دانستان»، با هدف مبارزه با کار کودکان، اشاره کرد. همچنین ایرانسل با اجرای پروژه احداث نیروگاههای خورشیدی در بام مدارس مناطق مختلف کشور، گامی در جهت توانمندسازی، تولید انرژی پاک و درآمدزایی برای مدارس مناطق محروم برداشته است.
از دیگر اقدامات ایرانسل، میتوان به هوشمندسازی مدارس با اتصال به اینترنت پرسرعت، تجهیز دیجیتال مدارس در قالب پروژه مدارس درخشان،ارائه محتوای آموزشی از طریق سرویس دانای ایرانسل،اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان مستعد رشتههای مرتبط با فناوریاطلاعات و ارتباطات، توزیع هزاران جلد کتاب با موضوعات پایداری و محیطزیست، اهدای اینترنت رایگان به مدارس محرومو حمایت تحصیلی از دانشآموزان با توزیع بستههای آموزشی اشاره کرد.
ایرانسل، اولین ارائهدهنده اینترنت نسل پنج و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال، علاوه بر محرومیتزدایی ارتباطی در مناطق کمبرخوردار، با اجرای طرحهای زیستمحیطی از جمله کمپین پیامکهای هشدار برای حفاظت از یوز ایرانی، نشان داده که مسئولیتپذیری خود را بهعنوان یک کسبوکار پایدار، در ابعاد گسترده، از فراگیری ارتباطات دیجیتال تا حفاظت از محیط زیست، دنبال میکند. ایرانسل با رویکرد پایداری کسبوکار و در چارچوب سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی، اقدامات گستردهای از جمله مهارتآموزی به جوانان و ایجاد فرصتهای آموزشی آمادگی اشتغال برای افراد دارای معلولیت، مدیریت انتشار کربن و پروژههای جبران کربن مانند درختکاری، انجام داده است. راهاندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژه ناشنوایان و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوپا، از دیگر برنامههایی است که ایرانسل با نگاه مسئولیتپذیری اجتماعی و با هدف بهبود کیفیت زندگی مشترکان و اعتلای جامعه اجرا کرده است.
ایرانسل در چهار سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوریاطلاعات و ارتباطات ایران، «گزارش پایداری کسبوکار» خود را به صورت متوالی منتشر کرده است. این گزارش متمرکز بر بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی کسبوکار ایرانسل و مروری بر تلاشها، دستاوردها و چالشهای ایرانسل در پایش و مدیریت شاخصهای پایداری کسبوکار است و مبنایی برای مقایسه سالانه این شاخصها در موضوع «کسبوکار مسئولانه» به شمار میرود.
ایرانسل، همسو با رویکردهای نوین مدیریت کسبوکار در جهان، از چارچوب سنتی «مسئولیت اجتماعی شرکتی» فراتر رفته و تمرکز خود را بر «پایداری کسبوکار» معطوف کرده است. بر این اساس، اولویت اصلی ایرانسل انجام مسئولانه مأموریت سازمان و پاسخگویی شفاف و متعهدانه به تمامی ذینفعان است. علاوهبر این، ایرانسل در راستای مشارکت در توسعه و آبادانی کشور و کاهش محرومیتها، با طراحی و اجرای پروژههای «سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی»، نقش فعالی در تقویت مسیر توسعه پایدار کشور ایفا میکند.