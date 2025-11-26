در آیین برگزاری نخستین دوره آموزشی شبیهسازی فرآیندی (Chemisim) که بههمت دانشگاه صنعت نفت و با حمایت و پشتیبانی واحد توسعه و برنامهریزی و (R&D) شرکت پتروشیمی فنآوران برگزار شد، از این شرکت بهعنوان حامی اصلی رویداد تقدیر بهعمل آمد و لوح سپاس و تندیس ویژه این دوره به مدیران شرکت اهدا گردید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛ این دوره با هدف توسعه مهارتهای تخصصی مهندسان شیمی و ارتقاء دانش فنی در حوزه طراحی و بهینهسازی فرآیندهای پتروشیمیایی، طی چند روز در محل دانشگاه صنعت نفت برگزار شد و مورد استقبال گسترده اساتید، دانشجویان و کارشناسان صنایع بالادستی قرار گرفت.
همچنین در حاشیه این رویداد، نخستین جلسه هیأترئیسه شعبه خوزستان انجمن مهندسی شیمی ایران با حضور دکتر محمدرضا خسروینیکو، رئیس دانشگاه صنعت نفت و سرپرست هیأترئیسه شعبه،و دکتر تقیخانی، دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران،در دفتر ریاست دانشگاه صنعت نفت برگزار شد.
در این نشست، جمعی از مدیران ارشد صنعتی و دانشگاهی از جمله: مدیران گروه مهندسی شیمی دانشگاههای صنعت نفت، شهید چمران اهواز و خاتمالانبیاء بهبهان، مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان، نمایندگان شرکت پتروشیمی فنآوران، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و معاون فناوری شرکت فولاد خوزستان حضور داشتند.
در این جلسه، آییننامه هیأترئیسه، چشمانداز، مأموریت و اهداف کلان پنجساله شعبه خوزستان انجمن مهندسی شیمی ایران مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.
شرکت پتروشیمی فنآوران، در راستای ایفای مسئولیتهای علمی و مأموریت توسعه سرمایه انسانی متخصص، از برگزاری چنین رویدادهای علمی و صنعتی حمایت مستمر خواهد داشت و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه را یکی از ارکان کلیدی پیشرفت خود میداند.