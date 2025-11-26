به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛ این دوره با هدف توسعه مهارت‌های تخصصی مهندسان شیمی و ارتقاء دانش فنی در حوزه طراحی و بهینه‌سازی فرآیندهای پتروشیمیایی، طی چند روز در محل دانشگاه صنعت نفت برگزار شد و مورد استقبال گسترده اساتید، دانشجویان و کارشناسان صنایع بالادستی قرار گرفت.

در این نشست، جمعی از مدیران ارشد صنعتی و دانشگاهی از جمله: مدیران گروه مهندسی شیمی دانشگاه‌های صنعت نفت، شهید چمران اهواز و خاتم‌الانبیاء بهبهان، مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان، نمایندگان شرکت پتروشیمی فن‌آوران، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و معاون فناوری شرکت فولاد خوزستان حضور داشتند.

شرکت پتروشیمی فن‌آوران، در راستای ایفای مسئولیت‌های علمی و مأموریت توسعه سرمایه انسانی متخصص، از برگزاری چنین رویدادهای علمی و صنعتی حمایت مستمر خواهد داشت و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه را یکی از ارکان کلیدی پیشرفت خود می‌داند.

همچنین در حاشیه این رویداد، نخستین جلسه هیأت‌رئیسه شعبه خوزستان انجمن مهندسی شیمی ایران با حضور دکتر محمدرضا خسروی‌نیکو، رئیس دانشگاه صنعت نفت و سرپرست هیأت‌رئیسه شعبه،و دکتر تقی‌خانی، دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران،در دفتر ریاست دانشگاه صنعت نفت برگزار شد.در این جلسه، آیین‌نامه هیأت‌رئیسه، چشم‌انداز، مأموریت و اهداف کلان پنج‌ساله شعبه خوزستان انجمن مهندسی شیمی ایران مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.