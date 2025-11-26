خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اهدای لوح تقدیر به شرکت پتروشیمی فن‌آوران در نخستین دوره آموزشی شبیه‌سازی فرآیندی دانشگاه صنعت نفت

اهدای لوح تقدیر به شرکت پتروشیمی فن‌آوران در نخستین دوره آموزشی شبیه‌سازی فرآیندی دانشگاه صنعت نفت
کد خبر : 1719255
لینک کوتاه کپی شد.

در آیین برگزاری نخستین دوره آموزشی شبیه‌سازی فرآیندی (Chemisim) که به‌همت دانشگاه صنعت نفت و با حمایت و پشتیبانی واحد توسعه و برنامه‌ریزی و (R&D) شرکت پتروشیمی فن‌آوران برگزار شد، از این شرکت به‌عنوان حامی اصلی رویداد تقدیر به‌عمل آمد و لوح سپاس و تندیس ویژه این دوره به مدیران شرکت اهدا گردید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران؛ این دوره با هدف توسعه مهارت‌های تخصصی مهندسان شیمی و ارتقاء دانش فنی در حوزه طراحی و بهینه‌سازی فرآیندهای پتروشیمیایی، طی چند روز در محل دانشگاه صنعت نفت برگزار شد و مورد استقبال گسترده اساتید، دانشجویان و کارشناسان صنایع بالادستی قرار گرفت.
همچنین در حاشیه این رویداد، نخستین جلسه هیأت‌رئیسه شعبه خوزستان انجمن مهندسی شیمی ایران با حضور دکتر محمدرضا خسروی‌نیکو، رئیس دانشگاه صنعت نفت و سرپرست هیأت‌رئیسه شعبه،و دکتر تقی‌خانی، دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران،در دفتر ریاست دانشگاه صنعت نفت برگزار شد.
در این نشست، جمعی از مدیران ارشد صنعتی و دانشگاهی از جمله: مدیران گروه مهندسی شیمی دانشگاه‌های صنعت نفت، شهید چمران اهواز و خاتم‌الانبیاء بهبهان، مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان، نمایندگان شرکت پتروشیمی فن‌آوران، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و معاون فناوری شرکت فولاد خوزستان حضور داشتند.
در این جلسه، آیین‌نامه هیأت‌رئیسه، چشم‌انداز، مأموریت و اهداف کلان پنج‌ساله شعبه خوزستان انجمن مهندسی شیمی ایران مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.
شرکت پتروشیمی فن‌آوران، در راستای ایفای مسئولیت‌های علمی و مأموریت توسعه سرمایه انسانی متخصص، از برگزاری چنین رویدادهای علمی و صنعتی حمایت مستمر خواهد داشت و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه را یکی از ارکان کلیدی پیشرفت خود می‌داند.

اهدای لوح تقدیر به شرکت پتروشیمی فن‌آوران در نخستین دوره آموزشی شبیه‌سازی فرآیندی دانشگاه صنعت نفت

اهدای لوح تقدیر به شرکت پتروشیمی فن‌آوران در نخستین دوره آموزشی شبیه‌سازی فرآیندی دانشگاه صنعت نفت

 

 

 

اهدای لوح تقدیر به شرکت پتروشیمی فن‌آوران در نخستین دوره آموزشی شبیه‌سازی فرآیندی دانشگاه صنعت نفت اهدای لوح تقدیر به شرکت پتروشیمی فن‌آوران در نخستین دوره آموزشی شبیه‌سازی فرآیندی دانشگاه صنعت نفت

 
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات