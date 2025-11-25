خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری یکصد و هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی BIE با حضور نماینده ایران

انتخاب ایران بعنوان عضو کمیته اطلاعات و ارتباطات دفتر BIE

انتخاب ایران بعنوان عضو کمیته اطلاعات و ارتباطات دفتر BIE
کد خبر : 1718970
لینک کوتاه کپی شد.

یکصد و هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی دفتر نمایشگاه‌های بین‌المللی (BIE) ، امروز ۴ آذرماه در پاریس آغاز به کار کرد. در این اجلاس دو روزه، «صدیف بیک‌زاده» مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در جلسات حضور دارد.

یکصد و هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی دفتر نمایشگاه‌های بین‌المللی (BIE) ، امروز ۴ آذرماه در پاریس آغاز به کار کرد. در این اجلاس دو روزه، «صدیف بیک‌زاده» مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران  در جلسات حضور دارد.

روز نخست این نشست با ارائه گزارش نهایی اکسپوی ۲۰۲۵ اوساکای ژاپن، وضعیت  پیشرفت اکسپو‌ی ۲۰۲۷بلگراد, اکسپو‌ی۲۰۳۰ ریاض و همچنین گزارش اکسپوی باغبانی ۲۰۲۷ یوکوهاما و تریناله ۲۰۲۵میلان همراه بود.

در حاشیه این نشست بیک زاده ، نماینده جمهوری اسلامی ایران  با دیمیتری س. کرکنتزس دبیر کل دفتر BIE دیدار و پیرامون اقدامات صورت گرفته جهت حضور موثر ایران در اکسپو‌ی ۲۰۲۷ بلگراد ، اکسپوی۲۰۳۰ ریاض و همچنین آمادگی و برنامه ریزی ایران جهت نقش آفرینی موثر در ارکان دفتر جهانی نمایشگاه ها (BIE) گفتگو کردند.

در ادامه نشست با توجه به کاندیداتوری و اعلام آمادگی ایران جهت عضویت در کمیته اطلاعات و ارتباطات BIE ، ایران بعنوان عضو این کمیته انتخاب شد .

 مجمع عمومی BIE رسمی‌ترین و مهم‌ترین گردهمایی بین‌المللی در حوزه مدیریت، ارزیابی و نظارت بر نمایشگاه‌های جهانی (اکسپو) به شمار می‌رود و تصمیمات آن به‌طور مستقیم بر روند برگزاری اکسپوهای جهانی تأثیرگذار است.

اخبار رسمی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران را از کانال‌های زیر دنبال کنید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات