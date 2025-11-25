انتخاب ایران بعنوان عضو کمیته اطلاعات و ارتباطات دفتر BIE

یکصد و هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی دفتر نمایشگاه‌های بین‌المللی (BIE) ، امروز ۴ آذرماه در پاریس آغاز به کار کرد. در این اجلاس دو روزه، «صدیف بیک‌زاده» مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در جلسات حضور دارد.

روز نخست این نشست با ارائه گزارش نهایی اکسپوی ۲۰۲۵ اوساکای ژاپن، وضعیت پیشرفت اکسپو‌ی ۲۰۲۷بلگراد, اکسپو‌ی۲۰۳۰ ریاض و همچنین گزارش اکسپوی باغبانی ۲۰۲۷ یوکوهاما و تریناله ۲۰۲۵میلان همراه بود.

در حاشیه این نشست بیک زاده ، نماینده جمهوری اسلامی ایران با دیمیتری س. کرکنتزس دبیر کل دفتر BIE دیدار و پیرامون اقدامات صورت گرفته جهت حضور موثر ایران در اکسپو‌ی ۲۰۲۷ بلگراد ، اکسپوی۲۰۳۰ ریاض و همچنین آمادگی و برنامه ریزی ایران جهت نقش آفرینی موثر در ارکان دفتر جهانی نمایشگاه ها (BIE) گفتگو کردند.

در ادامه نشست با توجه به کاندیداتوری و اعلام آمادگی ایران جهت عضویت در کمیته اطلاعات و ارتباطات BIE ، ایران بعنوان عضو این کمیته انتخاب شد .

مجمع عمومی BIE رسمی‌ترین و مهم‌ترین گردهمایی بین‌المللی در حوزه مدیریت، ارزیابی و نظارت بر نمایشگاه‌های جهانی (اکسپو) به شمار می‌رود و تصمیمات آن به‌طور مستقیم بر روند برگزاری اکسپوهای جهانی تأثیرگذار است.

