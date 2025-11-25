خبرگزاری کار ایران
لحظه‌ای تاریخی برای بازار و صنعت خودرو؛

آغاز فصل تازه خرید خودرو با تحویل اولین KMC T9 به روش گواهی سپرده

آغاز فصل تازه خرید خودرو با تحویل اولین KMC T9 به روش گواهی سپرده
کد خبر : 1718911
لینک کوتاه کپی شد.

کرمان موتور، در یکی از به‌روز‌ترین روش‌های خرید در صنعت خودرو، نخستین دستگاه KMC T9 بر پایه گواهی سپرده خودرویی بورس کالا را به خریدار تحویل داد.

آیین تحویل نخستین دستگاه خودروی KMC T9 که از طریق سازوکار گواهی سپرده خودرویی توسط کرمان موتور و گروه مالی کارآمد در بورس کالای ایران عرضه شده بود، سه‌شنبه (چهارم آذر 1404) در کرمان موتور برگزار شد. این رویداد، نقطه آغاز فصل تازه‌ای در شیوه خرید و سرمایه‌گذاری در بازار خودرو به شمار می‌رود؛ روشی نوین که مسیر خرید خودرو را برای مردم شفاف، قابل پیش‌بینی و بدون واسطه می‌کند.

خرید خودرو به شیوه‌ای نو، بدون واسطه و تدریجی

گواهی سپرده خودرو ابزاری نوین در بازار سرمایه است که خریداران و سرمایه‌گذاران می‌توانند به جای حضور در بازار سنتی خودرو، در محیطی شفاف و رسمی به معامله گواهی‌ها بپردازند و هر زمان تعداد گواهی‌های آن‌ها به اندازه یک خودرو رسید، درخواست تحویل خودرو را ثبت کنند.

عرضه گواهی سپرده خودرویی T9 توسط گروه مالی کارآمد، بازوی سرمایه گذاری و تامین مالی کرمان موتور، از مهر 1404 آغاز شد و شروع راه جدید و مقدمه‌ای برای تغییر ساختار سنتی معاملات خودرو به شمار می‌رود. این اقدام کرمان موتور نشان می‌دهد این خودروساز در کنار تولید و توسعه محصولات جدید، نوآوری در روش‌های فروش و تأمین مالی را با هدف افزایش اعتماد عمومی دنبال می‌کند.

مزیت این ابزار در تفکیک بازار سرمایه‌گذاری و مصرف‌کنندگان، قابلیت خرید تدریجی، نقدشوندگی بالا، حذف واسطه‌ها و هزینه‌های جانبی است که باعث افزایش اطمینان مشتریان و سرمایه‌گذاران می‌شود. این شیوه نوین، گام مهمی در توسعه ابزارهای مالی و ساختار معاملاتی صنعت خودروی کشور است که هم خریداران واقعی و هم سرمایه‌گذاران را در محیط قانونی و معتبر حمایت می‌کند.​

نخستین خریدار این گواهی‌ها که تعداد دارایی ایشان به سطح لازم برای تحویل خودرو رسیده بود، امروز چهارم آذرماه فارغ از فرآیندهای سنتی بازار، خودروی کی‌ام‌سی T9 خود را تحویل گرفت. به گفته مسئولان، این روش علاوه بر تأمین مالی شفاف برای خودروسازان، امکان سرمایه‌گذاری قانونی و قابل پیگیری را برای خریدار واقعی فراهم می‌کند.

به این ترتیب، با تحویل نخستین خودرو از مسیر گواهی سپرده، شرکت کرمان موتور و گروه مالی کارآمد گام دیگری در توسعه ابزارهای مالی و پیوند شفاف میان تولید و سرمایه‌گذاری برداشتند؛ گامی که تصویر تازه‌ای از آینده بازار خودرو در ایران را ترسیم می‌کند.

آغاز فصل تازه خرید خودرو با تحویل اولین KMC T9 به روش گواهی سپرده

 

انتهای پیام/
