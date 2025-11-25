خبرگزاری کار ایران
فهرست شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روزهای سه شنبه و چهار‌شنبه 4 و 5 آذر ماه اعلام شد

شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روز‌های سه شنبه و چهار‌شنبه 4 و 5 آذر ماه 1404 آماده ارائه خدمات به مشتریان و هم‌وطنان هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با توجه به اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا مبنی بر فعالیت بانک‌های این استان در این روزها به صورت شعب کشیک، شعب منتخب بانک رفاه از ساعت 7:30 الی 13:30 دایر و خدمات بانکی مورد نیاز را به مشتریان و مراجعان ارائه می‌دهند.

از مشتریان گرامی درخواست می‌شود تا حد امکان از خدمات غیرحضوری و برخط بانک رفاه کارگران استفاده کنند.

فهرست شعب مذکور از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.

شعب کشیک بانک در استان تهران در روزهای سه شنبه و چهار‌شنبه 4 و 5 آذر ماه 

 

