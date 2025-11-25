به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، بنا بر اعلام شورای هماهنگی بانکها، حسب اطلاعیه استانداری استان تهران و تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، شعب و واحدهای ستادی بانک تجارت در استان تهران ( به‌جز فیروزکوه )، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، چهارم و پنجم آذرماه 1404، از ساعت 07:30 تا 13:30 به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت و همچنین تمامی واحدهای ارزی این بانک در تهران فعال می باشند.