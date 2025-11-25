خبرگزاری کار ایران
حسب تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا؛

شعب کشیک بانک تجارت در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 4 و 5 آذر ماه در خدمت مشتریان خواهند بود

کد خبر : 1718863
با توجه به اطلاعیه استانداری استان تهران مبنی بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، شعب بانک تجارت در استان تهران به صورت کشیک خدمت‌رسانی میکنند.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، بنا بر اعلام شورای هماهنگی بانکها، حسب اطلاعیه استانداری استان تهران و تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، شعب و واحدهای ستادی بانک تجارت در استان تهران ( به‌جز فیروزکوه )، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، چهارم و پنجم آذرماه 1404، از ساعت 07:30 تا 13:30 به صورت کشیک فعالیت خواهند داشت و همچنین تمامی واحدهای ارزی این بانک در تهران فعال می باشند.

نحوه فعالیت شعب بانک تجارت در سایر استان‌ها منوط به تصمیم استانداری‌های متبوع خواهد بود.

بانک تجارت از مشتریان محترم دعوت میکند تا حد ممکن از خدمات غیرحضوری و برخط بانک استفاده کنند.
لیست شعب کشیک بانک تجارت به شرح فایل زیر است.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
