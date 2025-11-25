هشدار درباره کلاهبرداری از طریق آگهی اعطای وام با شرایط ویژه

این آگهی مجازی با وعده ثبت نام وام با شرایط ویژه در بانک ملت، بدون نیاز به پیش پرداخت و داشتن حساب در بانک ملت با بهره سالیانه فقط 3.5 درصد منتشر شده و کاربران را به نصب یک بدافزار و اپلیکیشن که موجب آلودگی تلفن همراه می شود هدایت می کند.

بدیهی است آگهی های اعطای تسهیلات بانک ها از طریق رسانه های رسمی، جراید و سایت اینترنتی آنها منتشر می شود و در صورت نیاز به استفاده از اپلیکیشن های بانکی، متقاضیان می توانند آن را از وب سایت بانک دریافت کنند.

از هموطنان گرامی تقاضا دارد ضمن توجه به هشدارهای امنیتی پلیس فتا، از بازکردن لینک های ناشناس یا نصب هرگونه نرم افزار و اپلیکیشن خارج از درگاه های رسمی بانک خودداری کنند.

