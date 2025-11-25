هشدار درباره کلاهبرداری از طریق آگهی اعطای وام با شرایط ویژه
در روزهای اخیر، یک آگهی ثبت نام وام با سوء استفاده از نام و نشان بانک ملت و با عنوان "ثبت نام وام سپاس ویژه بانک ملت ایران"، با اهداف مجرمانه در گروه های فضای مجازی منتشر شده است.
بدیهی است آگهی های اعطای تسهیلات بانک ها از طریق رسانه های رسمی، جراید و سایت اینترنتی آنها منتشر می شود و در صورت نیاز به استفاده از اپلیکیشن های بانکی، متقاضیان می توانند آن را از وب سایت بانک دریافت کنند.
از هموطنان گرامی تقاضا دارد ضمن توجه به هشدارهای امنیتی پلیس فتا، از بازکردن لینک های ناشناس یا نصب هرگونه نرم افزار و اپلیکیشن خارج از درگاه های رسمی بانک خودداری کنند.