همزمان با همایش سالانه بازار سرمایه ایران صورت گرفت: انتشار نخستین اوراق مرابحه صنعت پالایش کشور با ضمانت بانک ملت

همزمان با برپایی همایش سالانه بازار سرمایه ایران با حضور رییس جمهوری، وزیر اقتصاد، رییس سازمان بورس، مدیرعامل بانک ملت و تعدادی از فعالان بازار سرمایه، برای نخستین بار در صنعت پالایش کشور، 50 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه پالایش نفت اصفهان با ضمانت بانک ملت و مشاوره، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی شرکت تامین سرمایه بانک ملت منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک ملت، این اوراق در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز یکی از پروژه های مهم صنعت پالایشگاهی کشور متعلق به شرکت پالایش نفت اصفهان منتشر شده است که این پروژه با هدف کاهش میزان گوگرد و سایر آلاینده های زیست محیطی از نفت کوره و دیگر برش های سنگین نفت و تبدیل آنها به محصولاتی با استانداردهای جهانی محیط زیستی (مانند یورو ۵) و با ارزش افزوده بالاتر مانند گازوییل کم گوگرد، نفت سفید و خوراک واحدهای کراکینگ، طراحی شده و تاکنون 68 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در ابتدای سال 1406 به بهره برداری خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، عمر اوراق مرابحه پالایش نفت اصفهان، سه ساله و نرخ سود کوپن های آن ۲۳ درصد تعیین شده است که هر سه ماه یک بار به دارندگان اوراق پرداخت خواهد شد.

این گزارش حاکی است، بانک ملت با همکاری شرکت تامین سرمایه، در سال های اخیر از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی و اوراق بدهی ریالی نقش مؤثری را در تامین مالی، تکمیل و راه اندازی پروژه های کلیدی و اولویت دار کشور از جمله در صنایع پتروشیمی، پالایشگاه و فولاد ایفا کرده است.

 

علت انحراف ستون فقرات