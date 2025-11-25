تأمین و ساخت قطعات با استاندارد جهانی در کرمان موتور
سومین رویداد فرصتهای نوآوری و فناوری کرمان موتور (KITONEXT) در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و طی آن برنامههای آیندهمحور این شرکت در حوزه توسعه محصول، زنجیره تأمین و فناوریهای نوین از جمله تاکسی پرنده (eVTOL) تشریح شد.
به گزارش ایلنا؛ این رویداد دوم آذر ۱۴۰۴ با حضور مدیران کرمان موتور، معاون حملونقل وزارت صمت، اساتید دانشگاه، فعالان زیستبوم نوآوری و تیمهای فناوری صنعت خودرو برگزار شد.
در بخش ابتدایی مراسم، ابوالفضل خلخالی، معاون توسعه محصول کرمان موتور، با اشاره به روند رو به رشد فناوریهای حملونقل هوایی شهری، برنامههای این شرکت برای ورود به حوزه توسعه eVTOL را تشریح کرد. او با بیان اینکه تاکسیهای پرنده یکی از ترندهای مهم صنعت حملونقل آینده محسوب میشوند، گفت کرمان موتور در قالب یک برنامه چندمرحلهای، طراحی، تست و استانداردسازی این فناوری را با همکاری دانشگاهها پیش خواهد برد. خلخالی همچنین از انعقاد تفاهمنامه همکاری میان کرمان موتور و دانشگاه شهید بهشتی برای راهاندازی دفتر توسعه فناوری eVTOL خبر داد.
مدیریت زنجیره تامین و ساخت قطعات با استاندارد جهانی
علی بهرامی، مدیرعامل شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک)، در رویداد کیتونکست 1404 طی سخنرانی خود نوآوری را عامل اصلی رقابتپذیری در صنعت خودرو دانست و تأکید کرد: موفقیت تنها با تحقیق و توسعه محقق نمیشود، بلکه «هماهنگی میان تیمهای طراحی، توسعه محصول و مدیریت زنجیره تأمین» نقش کلیدی در شکلگیری محصولی با کیفیت، قیمت مناسب و قابلیت عرضه به بازار دارد.
بهرامی با اشاره به تحولات فناورانه صنعت خودرو، از جمله توسعه خودروهای الکتریکی، خودران و متصل، توضیح داد: تغییرات گسترده جهانی موجب شده ساختار زنجیره تأمین پیچیدهتر از گذشته شود و نیاز به برنامهریزی دقیقتر احساس میشود. علی بهرامی چالشهای فعلی صنعت خودرو را شامل فشار زمانی، استانداردهای سختگیرانه زیستمحیطی، تغییرات سریع فناوری و محدودیتهای تأمین مواد اولیه دانست.
او با اشاره به الگوهای موفق جهانی مانند سیستم تولید تویوتا (TPS) و پیادهسازی استانداردهای جامع کیفیت، تأکید کرد: نرمافزاری شدن خودروها، استفاده گسترده از قطعات الکترونیکی و اهمیت مدیریت زنجیره تأمین، مسیر آینده صنعت خودرو را تعیین میکند.
مدیرعامل کادک در پایان بر ضرورت همکاری مستمر صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: برنامهریزیهای آینده شرکت کرمان موتور و کادک نیز با محوریت نوآوری و تعامل علمی انجام شده است.
برندگان مسابقه طراحی استایل تاکسی پرنده
در بخش پایانی رویداد، با اعلام نتایج مسابقه طراحی استایل تاکسی پرنده کرمان موتور، از نفرات برگزیده تقدیر شد.
برندگان مسابقه طراحی استایل تاکسی پرنده eVTOL:
نفر اول: پارسا بهروزی
نفر دوم: بهشاد قدمی
نفر سوم: مجتبی بیگی
برگزیده آرای عمومی: سید محمد حسینی
سومین رویداد کیتونکست کرمان موتور با تأکید بر نوآوری، توسعه فناوری و همکاری موثر میان صنعت و دانشگاه، مسیر روشنی را برای آینده صنعت خودرو کشور ترسیم کرد و امید است فعالیتهای علمی کرمان موتور موجب پیشرفت و شکوفایی هر چه بیشتر در زمینه تولید محصولات با استاندارد جهانی را فراهم آورد.
kitonext 1404 (1)
[کلیک و کشیدن برای جابجایی]