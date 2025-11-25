شتابگیری رسیدگی به خسارتهای جنگی؛
بیمه ایران، مرجع پرداخت خسارت خودروهای خسارتدیده در جنگ
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران از اجرای گستردهترین عملیات ارزیابی و پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده ناشی از جنگ تحمیلی در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش روابطعمومی بیمه ایران، علی جباری در توضیح نحوه پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: براساس برنامهریزی و شیوهنامههای پرداخت خسارت که توسط همکاران حوزه فنی و مدیریت بیمههای اتومبیل تدوین شده، از روز شنبه هفته گذشته فرآیند ارسال پیامک به زیاندیدگان و اعلام مدارک لازم آغاز شده و پرداخت خسارتها طبق برنامه زمانبندی شده در حال انجام است.
مدیرعامل بیمه ایران ادامه داد: در تهران، برای سرعتبخشی به روند رسیدگی، هشت شعبه منتخب برای پذیرش و تکمیل پروندهها فعال شدهاند و پیامکهای اطلاعرسانی برای تمامی زیاندیدگان ارسال شده است.
علی جباری با اشاره به بهکارگیری بیش از ۱۴۰ کارشناس زبده و تشکیل تیمهای ویژه در استانهای مختلف گفت: بیمه ایران در کوتاهترین زمان ممکن، روند ارزیابی خسارات را انجام داده و تا امروز بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ خودرو مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی تعداد کل خودروهای اعلامی را ۵ هزار و ۴۵۰ دستگاه شامل خودروهای شخصی، سازمانی و نظامی عنوان کرد و گفت این روند تا تسویه کامل خسارت همه زیاندیدگان در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
علی جباری خسارت ارزیابیشده را ۵ هزار میلیارد ریال و خسارت برآوردی خودروهای باقیمانده را ۳.۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمتها و تغییر نرخ ارز، مجموع خسارات ممکن است به ۱۱ هزار میلیارد ریال برسد.
رئیس هیئت مدیره بیمه ایران یادآور شد: در جریان این عملیات عظیم، همکاران مدیریت بیمههای اتومبیل نقش محوری ایفا کردند.
علی جباری با اشاره به برگزاری جلسات توجیهی با روسای شعب منتخب برای پرداخت خسارت گفت: تیمهای کارشناسی مدیریت اتومبیل با حضور میدانی در تکتک شعب، روند پذیرش، تکمیل پرونده و پرداخت خسارت را ارزیابی و پایش کردند.
مدیرعامل بیمه ایران تأکید کرد: یکی از اصول اساسی ما در این فرآیند، رعایت احترام کامل به زیاندیدگان و تکریم ایشان است؛ موضوعی که بهطور ویژه به همکاران در همه استانها ابلاغ شده است.
وی افزود: استانهای تهران، کرمانشاه، البرز، آذربایجان شرقی، اصفهان و گیلان بیشترین حجم خودروهای آسیبدیده را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس هیئت مدیره بیمه ایران در پایان پرداخت خسارت را تنها شامل خودروهای اشخاص حقیقی دانست و گفت مطابق شیوهنامه ابلاغی، بهغیر از تهران، در ۱۷ استان دیگر نیز روند پذیرش و تسویه خسارت طبق برنامه در حال اجراست.