به گزارش روابط‌عمومی بیمه ایران، علی جباری در توضیح نحوه پرداخت خسارت خودروهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: براساس برنامه‌ریزی و شیوه‌نامه‌های پرداخت خسارت که توسط همکاران حوزه فنی و مدیریت بیمه‌های اتومبیل تدوین شده، از روز شنبه هفته گذشته فرآیند ارسال پیامک به زیان‌دیدگان و اعلام مدارک لازم آغاز شده و پرداخت خسارت‌ها طبق برنامه زمان‌بندی شده در حال انجام است.

مدیرعامل بیمه ایران ادامه داد: در تهران، برای سرعت‌بخشی به روند رسیدگی، هشت شعبه منتخب برای پذیرش و تکمیل پرونده‌ها فعال شده‌اند و پیامک‌های اطلاع‌رسانی برای تمامی زیان‌دیدگان ارسال شده است.

علی جباری با اشاره به به‌کارگیری بیش از ۱۴۰ کارشناس زبده و تشکیل تیم‌های ویژه در استان‌های مختلف گفت: بیمه ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن، روند ارزیابی خسارات را انجام داده و تا امروز بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ خودرو مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی تعداد کل خودروهای اعلامی را ۵ هزار و ۴۵۰ دستگاه شامل خودروهای شخصی، سازمانی و نظامی عنوان کرد و گفت این روند تا تسویه کامل خسارت همه زیان‌دیدگان در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

علی جباری خسارت ارزیابی‌شده را ۵ هزار میلیارد ریال و خسارت برآوردی خودروهای باقی‌مانده را ۳.۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها و تغییر نرخ ارز، مجموع خسارات ممکن است به ۱۱ هزار میلیارد ریال برسد.

رئیس هیئت مدیره بیمه ایران یادآور شد: در جریان این عملیات عظیم، همکاران مدیریت بیمه‌های اتومبیل نقش محوری ایفا کردند.

علی جباری با اشاره به برگزاری جلسات توجیهی با روسای شعب منتخب برای پرداخت خسارت گفت: تیم‌های کارشناسی مدیریت اتومبیل با حضور میدانی در تک‌تک شعب، روند پذیرش، تکمیل پرونده و پرداخت خسارت را ارزیابی و پایش کردند.

مدیرعامل بیمه ایران تأکید کرد: یکی از اصول اساسی ما در این فرآیند، رعایت احترام کامل به زیان‌دیدگان و تکریم ایشان است؛ موضوعی که به‌طور ویژه به همکاران در همه استان‌ها ابلاغ شده است.

وی افزود: استان‌های تهران، کرمانشاه، البرز، آذربایجان شرقی، اصفهان و گیلان بیشترین حجم خودروهای آسیب‌دیده را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس هیئت مدیره بیمه ایران در پایان پرداخت خسارت را تنها شامل خودروهای اشخاص حقیقی دانست و گفت مطابق شیوه‌نامه ابلاغی، به‌غیر از تهران، در ۱۷ استان دیگر نیز روند پذیرش و تسویه خسارت طبق برنامه در حال اجراست.

