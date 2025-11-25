به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان خراسان ضمن حضور در نمایشگاه متافو در مصاحبه با خبرنگاران، با اشاره به نقش محوری فولاد مبارکه در هدایت مجموعه‌های زیرمجموعه این هلدینگ گفت: فولاد مبارکه در شمار بزرگ‌ترین بنگاه‌های فولادی دنیا قرار دارد و ما نیز به‌عنوان یکی از اجزای این هلدینگ، باید بتوانیم در راستای سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های تدوین‌شده، نقش خود را به‌درستی ایفاء کنیم.

وی افزود: بخش قابل توجهی از فروش‌ها و خریدهای ما در چارچوب سیاست‌های فولاد مبارکه انجام می‌شود؛ به‌ویژه در حوزه‌های صادرات و تأمین مالی. خوشبختانه طی ماه های اخیر، روش جدیدی در تأمین مالی در حال اجراست که کمک بسیار مؤثری به پیشبرد طرح‌های توسعه فولاد سنگان کرده است.

رسولیان تأکید کرد: با این رویکرد جدید و جهت‌گیری‌های استراتژیک گروه فولاد مبارکه، امیدواریم طرح‌های توسعه‌ای را بدون برداشت از سرمایه داخلی و بدون ایجاد فشار بر منابع بنگاه اجرا کنیم.

وی افزود؛ بخشی از این فرآیند طی هفته جاری عملیاتی شد؛ اقدامی که با وجود شرایط تحریمی، بسیار ارزشمند و نوآورانه است و این مسیر، امیدآفرین و اثربخش خواهد بود.

مدیرعامل فولاد سنگان بیان کرد: خود را متعهد می‌دانیم که در تمامی حوزه‌ها از جمله تأمین، تولید و صادرات، همسو با سیاست‌های کلان گروه فولاد مبارکه حرکت کرده و به‌عنوان بخشی از یک پیکره واحد عمل کنیم

انتهای پیام/