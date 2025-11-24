تقدیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نقش اثربخش بانک رفاه کارگران در توسعه آموزشهای مهارتی
حمایتهای بانک رفاه کارگران از توسعه آموزشهای مهارتی مورد قدردانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر میدری با اهدای تقدیرنامهای به دکتر اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران از مشارکت فعال و پشتیبانی این بانک از برگزاری بیستدومین مسابقات ملی مهارت تقدیر کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این لوح سپاس با اشاره به نقش تعیینکننده مسابقات ملی و بینالمللی مهارت در ترویج فرهنگ مهارتآموزی و تلاش، توسعه آموزشهای مهارتی و نقش بیبدیل آن در ایجاد و پایداری اشتغال را یکی از مولفههای توسعه کشور برشمرد و بر ضرورت مشارکت همه اجزای زیستبوم اقتصادی و اشتغال از این مهم تاکید کرد.
در بخشی از این لوح تقدیر آمده است:
"برگزاری بیستدومین مسابقات ملی مهارت در مهر ماه 1404 به صورت متمرکز در استان اصفهان، نمادی از مشارکت، همآفرینی و تحول در نظام آموزشهای فنی و حرفهای کشور است و بیشک، یادگاری ماندگار برای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و استان اصفهان خواهد بود. بیتردید، تحقق این رویداد بزرگ بدون همراهی و مشارکت ارزشمند شما ممکن نبود.
از اینکه با نگاه بلند و رویکرد حمایتی خود نسبت به ترویج فرهنگ مهارتآموزی، زمینه رشد و بالندگی نسل آینده ایران عزیز را فراهم آورده و در تبدیل این مسابقات به عرصهای پویا و اثرگذار نقشآفرینی نمودهاید، صمیمانه سپاسگذارم."