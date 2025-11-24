به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، دکتر میدری با اهدای تقدیرنامه‌ای به دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران از مشارکت فعال و پشتیبانی این بانک از برگزاری بیست‌دومین مسابقات ملی مهارت تقدیر کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این لوح سپاس با اشاره به نقش تعیین‌کننده مسابقات ملی و بین‌المللی مهارت در ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و تلاش، توسعه آموزش‌های مهارتی و نقش بی‌بدیل آن در ایجاد و پایداری اشتغال را یکی از مولفه‌های توسعه کشور برشمرد و بر ضرورت مشارکت همه اجزای زیست‌بوم اقتصادی و اشتغال از این مهم تاکید کرد.

در بخشی از این لوح تقدیر آمده است:

"برگزاری بیست‌دومین مسابقات ملی مهارت در مهر ماه 1404 به صورت متمرکز در استان اصفهان، نمادی از مشارکت، هم‌آفرینی و تحول در نظام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور است و بی‌شک، یادگاری ماندگار برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و استان اصفهان خواهد بود. بی‌تردید، تحقق این رویداد بزرگ بدون همراهی و مشارکت ارزشمند شما ممکن نبود.

از اینکه با نگاه بلند و رویکرد حمایتی خود نسبت به ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، زمینه رشد و بالندگی نسل آینده ایران عزیز را فراهم آورده و در تبدیل این مسابقات به عرصه‌ای پویا و اثرگذار نقش‌آفرینی نموده‌اید، صمیمانه سپاسگذارم."