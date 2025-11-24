به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مجید فخاری، مدیر برنامه‌ریزی و فروش محصولات فولاد مبارکه در حاشیه پاویون گروه فولاد مبارکه در نمایشگاه متافو در مصاحبه با خبرنگار فولاد با اشاره به سابقه طولانی همکاری این گروه صنعتی با صنعت ساخت‌وساز کشور گفت: حدود ۴۰ درصد از فولاد تولیدی فولاد مبارکه در حوزه ساختمان مصرف می‌شود. با وجود این، سهم سازه‌های فولادی در ساختمان‌سازی کشور همچنان کمتر از پنج درصد است.

وی افزود: فولاد مبارکه سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن ورق مورد نیاز بخش سازه‌های فولادی را تأمین می‌کند و توسعه استفاده از اسکلت فلزی در کشور یک ضرورت است؛ هم از منظر زیست‌محیطی و هم از جهت کاهش مصرف آب. فولاد کاملاً قابلیت بازیافت دارد، اما بتن فاقد این ویژگی بوده و اثرات مخربی بر محیط زیست و انتشار CO₂ دارد.

فخاری با بیان اینکه سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور وارد مرحله ساخت می‌شوند، اظهار کرد: با وجود این حجم ساخت‌وساز، سهم اسکلت فلزی همچنان کمتر از پنج درصد است. این در حالی است که فولاد مبارکه آمادگی دارد سطح تولید و تنوع محصولات خود را متناسب با نیاز این بخش افزایش دهد.

وی به اشاره به نورد گرم۲، گفت: با تکمیل این پروژه، امکان تولید ورق‌هایی تا ضخامت یک اینچ فراهم شده و فولاد مبارکه می‌تواند به صورت کامل مورد نیاز سازه‌های فلزی را تأمین کند.

مدیر برنامه‌ریزی و فروش فولاد مبارکه همچنین بر اهمیت توسعه استفاده از فولادهای استحکام‌بالا مانند ST52، تأکید کرد: جایگزینی این فولاد با ST37 می‌تواند بین ۱۰ تا ۲۰ درصد وزن سازه را کاهش دهد. این موضوع علاوه بر افزایش ایمنی و عملکرد سازه در برابر زلزله، به اقتصادی‌تر شدن پروژه نیز منجر می‌شود.

فخاری ادامه داد: فولاد مبارکه قابلیت تأمین ورق‌های استحکام‌بالا و ورق‌های گالوانیزه مورد استفاده در عرشه‌های فولادی را به‌صورت کامل دارد. ما از سازندگان و فعالان این حوزه حمایت می‌کنیم و برای تأمین کامل نیاز کشور پای کار هستیم.

