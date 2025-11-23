به گزارش ایلنا، ابوالفضل خلخالی، معاون توسعه محصول کرمان موتور، بر نقش دانشگاه‌ها در توسعه فناوری تأکید کرد و گفت: همواره شاهد بوده‌ایم که توسعه فناوری در دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد و سپس به مرحله تجاری‌سازی در صنعت می‌رسد. ما در کرمان موتور به این روند اعتقاد داریم و مطمئن هستیم که با کمک دانشگاه‌ها می‌توان مسیر نوآوری را در کشور سرعت داد.

او با اشاره به برنامه ارائه شده در این دوره، بخش اصلی سخنان خود را به موضوع تاکسی‌های پرنده (eVTOL) اختصاص داد و گفت: تاکسی‌های پرنده یکی از ترندهای مهم حمل‌ونقل در جهان هستند. مطالعات آینده‌پژوهانه کرمان موتور نیز نشان داد که این فناوری به‌سرعت در حال توسعه است و ضروری است که ما نیز در این حوزه ورود و سرمایه‌گذاری کنیم.

*مزایا و جایگاه فناوری تاکسی پرنده eVTOL*

- عدم نیاز تاکسی‌های پرنده eVTOL به باند پرواز

- حذف ترافیک و کاهش زمان جابه‌جایی تا بیش از ۷۰ درصد

- حذف آلودگی صوتی و آلایندگی نزدیک به صفر

- هزینه‌های نگهداری بسیار کم

- ریسک سقوط بسیار پایین

- امکان خودران شدن بسیار ساده

*برنامه کرمان موتور برای ورود به حوزه تاکسی پرنده*

معاون توسعه محصول کرمان موتور اعلام کرد: با توجه به روند جهانی حمل‌ونقل و ضرورت حضور در فناوری‌های آینده، کرمان موتور تصمیم گرفته است وارد حوزه توسعه eVTOL شود و سهمی از این بازار آینده را به دست آورد.

او برنامه زمانی کرمان موتور برای توسعه و ساخت تاکسی‌های پرنده را در چهار مرحله و با افق دید ١٠ ساله تشریح کرد که مرحله به مرحله از حمل بار تا استفاده در موارد اورژانسی و در نهایت تاکسی پرنده چهار نفره پیش خواهد رفت.

خلخالی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه شهید بهشتی خبر داد و گفت: قرار است دفتر پروژه تاکسی پرنده در دانشگاه شهید بهشتی مستقر شود و امکانات لازم برای توسعه این فناوری از سوی کرمان موتور در اختیار تیم‌های دانشگاهی قرار گیرد.

*توسعه گیربکس هیبرید در کرمان موتور*

در این رویداد، دکتر منوچهر منطقی، مشاور و معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت، با اشاره به تحولات جهانی در حوزه حمل‌ونقل هوشمند و خودروهای پاک، بر اهمیت همکاری میان اجزای مختلف زیست‌بوم صنعت خودرو کشور تأکید کرد.

دکتر منطقی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت‌ گرفته در صنعت خودرو افزود: در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های مهمی در زمینه توسعه خطوط تولید خودروهای برقی و هیبرید انجام شده و کرمان موتور نیز هم‌ اکنون در زمینه توسعه و تولید خودروی برقی و گیربکس هیبرید سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام داده است.

باتوجه به اقدامات شرکت‌های سطح یک خودروسازی کشور، می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آینده شاهد تولید و گسترش خودروهای پاک در ایران باشیم.

کرمان موتور با تمرکز بر فناوری‌های نوین و همکاری موثر با دانشگاه‌ها، وارد مرحله تازه‌ای از توسعه صنعت حمل‌ونقل هوشمند و پاک شده است. از تاکسی‌های پرنده eVTOL تا پیشرفت در گیربکس هیبرید، این شرکت گام‌هایی جدی برای حضور در آینده حمل‌ونقل ایران برداشته است.

انتهای پیام/